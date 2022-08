Pippa Middleton diventerà più ricca di Kate: perché il suo patrimonio supera quello dei Royals Pippa Middleton non ha sposato un Royal come Kate ma, nonostante ciò, non ha nulla da invidiare alla sorella in fatto di patrimonio. In quanti sanno che un giorno diventerà più ricca della Duchessa?

A cura di Valeria Paglionico

Pippa Middleton è diventata famosa nel 2011 quando ha accompagnato la sorella Kate all'altare durante il Royal Wedding col principe William. Da allora è diventata una vera e propria celebrità, tanto da suscitare lo stesso clamore dei Windsor a ogni apparizione pubblica. Negli ultimi anni, però, per la precisione da quando ha sposato James Matthews, ha cambiato registro e si è ritirata a vita privata, basti pensare al fatto che non ha neppure annunciato la nascita della terza figlia Rose lo scorso giugno. Il motivo di questa inversione di tendenza? Probabilmente per preservare la privacy della sua famiglia. I tabloid, però, arrivano ovunque e hanno scoperto che un giorno Pippa riuscirà a diventare molto più ricca della sorella principessa Kate Middleton.

Il patrimonio di Pippa Middleton e James Matthews

Pippa Middleton e James Matthews sono sposati dal 2017 ed è proprio dal fatidico sì che hanno unito i loro patrimoni, raggiungendo circa 36 milioni di sterline. Lui è un noto imprenditore, rampollo della finanza londinese, considerato da sempre uno degli uomini più ricchi della City, lei non è mai stata da meno in fatto di ricchezza: oltre ad aver ereditato parte del patrimonio della famiglia borghese, ha anche fatturato con un suo libro sul galateo e con l'azienda che ha fondato nel 2013 (ma che ha chiuso nel 2017), la PXM Enterprises Limited. Perché diventeranno presto più ricchi dei Windsor? L'imprenditore un giorno erediterà la fortuna del padre David, che con i suoi hotel di lusso e i suoi affari nell'industria automobilistica sarebbe pari a 2,6 miliardi di dollari.

A quanto ammonta la ricchezza dei Royals

I rappresentanti della Royal Family sarebbero molto più "poveri" della famiglia Matthews-Middleton: il patrimonio del principe William, ad esempio, si aggirerebbe intorno alle 40 milioni di sterline, mentre quello della regina sarebbe di circa 500 milioni di sterline, ovvero un quarto delle ricchezze di James. Pippa non si ritroverà a "invidiare" alla sorella Kate neppure il titolo: quando il suocero non ci sarà più, suo marito erediterà un castello e diventerà Lord of Glen Affric e lei sarà ufficialmente una Lady. Insomma, Pippa non ha nulla di cui lamentarsi: nonostante non sia una principessa, può condurre ugualmente una vita decisamente agiata.