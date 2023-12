I look della royal family a Sandringham: da Kate Middleton in blu al ritorno di Sarah Ferguson La famiglia reale si è riunita nella tenuta nel Norfolk e ha partecipato alla tradizionale messa natalizia nella chiesa del luogo. La principessa del Galles con i figli è stata al centro dell’attenzione, ma luci puntate anche sul come-back di Fergie, assente dalla consueta passeggiata da anni. Tra gli invitati anche il principe Andrea, mentre voci dicono che Harry e Meghan potrebbero raggiungere i Windsor in questi giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Secondo Natale da re per Carlo III, che ha riunito tutto la famiglia a Sandringham. Il sovrano è riuscito a mixare tradizione e innovazione, portando avanti l'abitudine di passare le festività nella tenuta nel Norfolk assieme ai membri principali della royal family, portando però una ventata d'aria fresca alla monarchia. Il re, infatti, questo Natale ha deciso di allargare gli inviti ai pantagruelici festeggiamenti, a cui si sono uniti anche i figli della regina Camilla e Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea. Come ogni anno, prima del tradizionale pranzo (che questa volta si terrà in una sala più grande a causa dell'elevato numero di invitati), la famiglia reale ha partecipato alla messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena sfilando davanti a una folla di fan e intrattenendosi brevemente con i presenti, per un veloce saluto e un augurio di buone feste.

Chi c'era alla messa di Natale: Sarah Ferguson sfila dopo anni di assenza

Guidati dal re e dalla regina, i membri della royal family hanno camminato fino alla chiesa del luogo dove si è tenuta la funzione natalizia. Carlo e Camilla in prima fila hanno sfoggiato due look sui toni del marrone, cappotto cammello per lui, outfit sabbia per lei, che ha scelto di abbinarci una borsa a mano del brand pariginio Moynat. Sfilano dietro al sovrano la sorella, la principessa Anna, assieme al marito Timothy Laurence, con cui ha appena festeggiato 31 anni di matrimonio, e la figlia Zara Phillips, accompagnata dal marito Mike e dalle figlie.

Carlo III e Camilla a Sandringham

Presente anche la famiglia di York al completo, dalle principesse Eugenie e Beatrice con i rispettivi coniugi, Jack Brooksbank ed Edoardo Mapelli Mozzi. Ma a fare un'apparizione a sorpresa sono stati i genitori, il principe Andrea e Sarah Ferguson. Il terzogenito della regina Elisabetta, infatti, è stato allontanato dagli impegni ufficiali nel 2019, a seguito del suo coinvolgimento nel caso Epstein, mentre l'ex moglie Sarah Ferguson non si vedeva nella tradizionale passeggiata verso la chiesa da molti anni, da quando il principe Filippo la bandì da Sandringham a seguito del divorzio dal figlio. Per io suo grande ritorno, Fergie ha scelto di indossare un look total green composto da un cappotto Holland Cooper abbinato a un paio di stivaletti con tacco medio firmati Kate Spade, il tutto abbinato a una borsa di Gucci e un cerchietto piumato del cappelliere londinese Jess Collett Milliner.

Sarah Ferguson a Sandringham

I principi del Galles: Kate Middleton ruba la scena in blu elettrico

La principessa del Galles si allontana dai tradizionali colori natalizi e spicca con un cappotto blu elettrico. La futura regina ha optato per un look molto elegante composto da un capospalla lungo fino alla caviglia stretto in vita firmato Alexander McQueen, uno dei suoi marchi preferiti, abbinato a un maglione a collo alto blu navy. Sotto il soprabito si intravedono un paio di stivali scamosciati dello stesso colore del brand italiano Gianvito Rossi, mentre la pochette in tinta è di Emmy London.

Kate Middleton e la principessa Charlotte a Sandringham

A completare l'outfit un tipico cappelli inglese Juliette Millinery e un paio di orecchini pendenti con zaffiri e diamanti, molto simili al suo celebre anello di fidanzamento. Accanto a Kate Middleton e al principe William i figli: George, Charlotte e Louis, protagonisti di una tenera foto pubblicata la mattina di Natale. Charlotte ha sfoggiato un cappottino verde oliva, doppio petto con colletto del marchio Friki, mentre ai piedi portava delle Mary Jane laccate blu del brand inglese Papouelli Shoes. George e Louis erano dei perfetti damerini, il più grande coordinato al padre con giacca e cravatta, mentre il piccolino indossava un paio di pantaloni in tartan blu scuro (già indossati da fratello per una foto ufficiale) e un caban blu navy, entrambi firmati Trotters.

Il principe George, il principe Louis e Mia Tindall

Harry e Meghan, i grandi assenti che potrebbero arrivare in questi giorni

Mancavano, come previsto, il secondogenito di re Carlo e la sua famiglia. Il principe Harry e Meghan Markle non prendono parte a un Natale con la famiglia reale dal 2018 e i figli, Archi (4 anni) e Lilibet (2 anni) hanno visto pochissimo i parenti da parte del padre. Non si hanno notizie certe su dove i Sussex abbiano passato il Natale ma sono stati avvistati in Costa Rica qualche giorno prima delle feste. Pare però che potrebbero arrivare a sorpresa a Sandringham per trascorrere qualche giorno con la famiglia paterna e scoprire i luoghi dell'infanzia del principe Harry. Tra Carlo e suo figlio i rapporti sembrano essersi leggermente appianati, Harry avrebbe chiamato il padre il giorno del suo compleanno, e il ritorno di Sarah Ferguson a Sandringham dimostra che ormai il sovrano è disposto a lasciare andare i vecchi dissapori.