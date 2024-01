Kate Middleton, i dettagli dell’operazione potrebbero essere rivelati da Palazzo La principessa del Galles è ricoverata da una decina di giorni per un intervento all’addome di cui però non sono stati forniti i particolari. Secondo alcune fonti vicine alla famiglia reale le cause potrebbero essere rese note a breve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

Kate Middleton si trova in ospedale da martedì 16 gennaio dopo un intervento all'addome programmato. Tuttavia non sono state rivelate le problematiche che hanno portato all'operazione, che sono rimaste segrete anche ad amici e familiari, per evitare che qualcosa potesse trapelare. Secondo quanto riportato da una fonte vicina a Kensington Palace a Us Weekly le cause dell'intervento "potrebbero presto venire alla luce. La principessa a tempo debito potrebbe fornire maggiori informazioni". Nel frattempo Kate Middleton continua la sua convalescenza alla London Clinic, stesso ospedale dove è ricoverato re Carlo per un'operazione di routine e che ha visto tra i suoi pazienti anche il principe Filippo e la principessa Maragret e riceve quotidianamente le visite del principe William, mentre videochiamerebbe ogni giorno i figli.

Kate Middleton

Le condizioni di salute della principessa del Galles

La nota diffusa da Kensington Palace informava che l'operazione fosse andata bene e che Kate Middleton sarebbe rimasta in ospedale ancora un paio di settimane per poi tornare nell'Adelaide Cottage a Windsor, dove vive con la famiglia. È stato reso inoltre noto che non la principessa del Galles non potrà tornare ai suoi impegni ufficiali prima di Pasqua e si dovrà riposare per riprendersi il prima possibile. Nel frattempo anche il marito sta annullando gli appuntamenti dalla sua agenda per stare il più possibile vicino alla moglie e ai bambini. Secondo la rivista Hello! il principe porterebbe i bambini a scuola tutti i giorni, e può contare sull'aiuto della tata Maria Teresa Turrion Borrallo, con la famiglia da quando George aveva otto mesi, e la sempre presente Carol Middleton, al timone della famiglia mentre la figlia è in ospedale. Il desiderio dei futuri sovrani è che i figli mantengano la routine di sempre e conducano una vita normale anche mentre la madre è in ospedale.

I principi del Galles con i figli

Carlo e William impegnati, chi regge il trono

Al momento re Carlo III si trova impossibilitato a svolgere le sue funzioni di sovrano a causa di un ingrossamento della prostata che lo ha costretto a essere operato. In sua assenza le veci del monarca andrebbero fatte dall'erede al trono, che però in questo momento si trova a dover occuparsi di moglie e figli. Si tratta di un momento impegnativo per la monarchia britannica che si trova ora senza una guida. A venire in aiuto in questo momento è il protocollo reale che stabilisce precisi piani da seguire in caso di urgenza e dice che in questi casi il re potrebbe essere sostituito da uno o più Counsellors of State, che in questo caso sarebbero la regina Camilla e i quattro adulti più anziani nella linea di successione, quindi in ordine il principe William, il principe Harry, il principe Andrea e la principessa Beatrice. Nel 2022, però, Carlo in persona ha chiesto al Parlamento di far aggiungere alla lista anche il fratello Edoardo e la sorella Anna dato che il figlio e il fratello non potrebbero prendere il suo posto, il primo perché si è trasferito negli Stati Uniti, mentre il secondo ha dovuto rinunciare ai suoi doveri a causa del coinvolgimento nel caso Epstein.

William e Kate