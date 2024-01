Perché Harry e Andrea d’Inghilterra non potranno sostituire Re Carlo III durante la malattia I principi Andrea e Harry d’Inghilterra non avranno più la possibilità di sostituire re Carlo III: ecco perché i due non potranno prendere il suo posto in caso di morte e malattia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il principe Harry e il principe Andrea

Re Carlo III, 75 anni, sarà operato alla prostata la prossima settimana: dovrà sottoporsi a un intervento correttivo per l'ingrossamento della ghiandola. Annullati tutti gli eventi e gli incontri in programma, il sovrano tornerà in pubblico dopo un breve periodo di riposo forzato. Nel frattempo, nel Regno Unito un membro della Casa Reale dovrà farne le veci. Chi sarà il sostituto di Re Carlo III? Sicuramente non il Principe Harry e Andrea d'Inghilterra.

Re Carlo III

Gran Bretagna, cosa succede in caso di assenza del Re

La Casa Reale britannica prevede delle regole precise in caso di assenza prolungata del re o della regina dal trono. Il protocollo reale ha stabilito che in caso di malattia, il sovrano dovrà essere sostituito da due o più Counsellors of State. Il quotidiano "The Times" ha spiegato chi sono i sostituti previsti, specificando che il Principe Harry e Andrea non sono compresi tra i Counsellors of State.

Harry al funerale di Elisabetta II

Perché Harry e Andrea non potranno sostituire il Re

Il Principe Harry è il secondo figlio di Carlo III mentre il Principe Andrea, primo fratello maschio del sovrano, sono stati cancellati dai Counsellors of State proprio dal re, subito dopo la sua ascesa al trono. I due fanno ancora parte delle Famiglia Reale inglese ma hanno perso la possibilità di rappresentare il re in caso di malattia di Carlo III: sono nella lista dei Consiglieri ma di fatto senza poteri. Il principe Harry ha rinunciato al titolo per seguire la moglie Meghan Markle in California, mentre Andrea è coinvolto nello scandalo Epstein.

Il principe Harry

Dunque, adesso chi sono i possibili consiglieri di Stato che sostituiranno Re Carlo? La Principessa Anna e il Principe Edoardo, rispettivamente sorella minore e secondo fratello del sovrano, sono consiglieri a vita, secondo una legge del 2022: la stessa legge voluta dal re che ha reso nulli i poteri successori di Harry e Andrea. Attualmente, gli altri consiglieri di Stato sono la moglie del re, Camilla Parker Bowles, e i quattro adulti sopra i 21 anni in linea di successione, dunque il Principe William e la principessa Beatrice, che, tuttavia, non potrà essere facente funzione perché il padre Andrea ha perso il ruolo. In futuro, il ruolo una volta appartenuto a Harry, Andrea e Beatrice andrà al Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis.