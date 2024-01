Chi prenderà il posto di re Carlo III mentre sarà in ospedale per l’intervento alla prostata La prossima settimana re Carlo III verrà ricoverato per un intervento alla prostata, chi prenderà il suo posto? Le regole del protocollo reale sono molto chiare sulla questione: ecco cosa prevedono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Solo qualche giorno fa è stato annunciato che Kate Middleton è alla London Clinc, ha subito un intervento all'addome e rimarrà lontana dai riflettori per diversi mesi. La cosa che in pochi sanno è che anche il re Carlo III sta fronteggiando alcuni problemi di salute: la prossima settimana verrà ricoverato per sottoporsi a un trattamento correttivo per l'ingrossamento della prostata e dovrà rinunciare a tutti gli eventi istituzionali che erano in agenda, visto che i medici gli hanno imposto un breve periodo di riposo. Chi prenderà il suo posto nelle vesti di "sostituto" fin quando non tornerà in forma?

La regola reale in caso di assenza prolungata del re

Il protocollo reale è incredibilmente rigido non solo quando si parla di dress code o di regole dell'etichetta ma anche in fatto di successione. I reali sanno bene che non possono farsi cogliere impreparati dai possibili imprevisti della quotidianità ed è per questo che hanno stabilito dei precisi piani da seguire in caso di urgenze o di eventi drammatici (ad esempio gli eredi al trono diretti non possono viaggiare insieme per evitare di ritrovarsi coinvolti in uno stesso tragico incidente). Cosa succederà la prossima settimana quando re Carlo non potrà svolgere le sue funzioni per malattia? Il protocollo parla chiaro: potrebbe essere sostituito con due o più Counsellors of State.

Chi sono i Consellors of State

I sostituti del re devono avere più di 21 anni e vengono autorizzati a svolgere alcuni dei compiti ufficiali del sovrano, dall'autorizzare alcuni provvedimenti di routine alla partecipazione alle riunioni del Privy Council. Stando alle regole, in questo caso i Counsellors of State sono la regina Camilla e i quattro adulti più anziani nella linea di successione, dunque in ordine ci sono il principe William, il principe Harry, il principe Andrea e la principessa Beatrice. Nel 2022, però, Carlo in persona ha chiesto al Parlamento di far aggiungere alla lista anche il fratello Edoardo e la sorella Anna (visto che Andrea è coinvolto nello scandalo Epstein ed Harry vive negli Stati Uniti). Buckingham Palace ha fatto sapere che in questa occasione non verrà richiesta la nomina di uno o più sostituto, visto che il ricovero del sovrano non dovrebbe durare a lungo.

