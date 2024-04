video suggerito

Perché il principe Edoardo e la moglie Sophie hanno potuto sostituire re Carlo al Cambio della Guardia Il sovrano è in cura per il cancro e ha dovuto rinunciare a molti eventi pubblici. Ultimo fra tutti quello del Cambio della Guardia in cui esercito francese e britannico si sono uniti per celebrare i 120 anni di alleanza. Ad assistere alla cerimonia facendo le sue veci il fratello, il duca di Edimburgo.

A cura di Annachiara Gaggino

Il principe Edoardo e la moglie Sophie

Il principe Edoardo e la moglie Sophie sostituiscono re Carlo III per la cerimonia del Cambio della Guardia a Buckingham Palace organizzata in collaborazione con il corpo militare francese. L'evento è stato organizzato per celebrare il 120° anniversario dell'Intesa Cordiale, un'alleanza stipulata nel 1904 e che ha segnato la fine alle rivalità militari tra Francia e Gran Bretagna per il reciproco riconoscimento di sfere d'influenza coloniale.

Il principe Edoardo e la moglie Sophie

Per la prima volta nella storia il Palazzo del sovrano è stato sorvegliato da la Garde Républicaine della gendarmeria francese, mentre a Parigi il presidente d'oltralpe Emmanuel Macron guardava le truppe britanniche disporsi di fronte al Palazzo dell'Eliseo.

Il principe Edoardo e la moglie Sophie

Perché Carlo ha scelto Edoardo per presenziare all'evento

Il sovrano si è allontanato dalla vita pubblica per affrontare le cure contro il cancro. La notizia della malattia è arrivata a gennaio, dopo un intervento alla prostata e da allora il monarca ha ridotto la partecipazione in presenza al minimo per dedicarsi completamente alla sua convalescenza. Nel frattempo ha comunque voluto essere presente virtualmente, con telefonate al Primo Ministro, oltre che con video discorsi trasmessi durante gli eventi.

Il principe Edoardo e la moglie Sophie

Re Carlo è circondato da persone pronte a sostenerlo, prima tra tutte la regina Camilla che ha fatto le veci del sovrano in più occasioni, ma anche la principessa Anna, molto legata al fratello e dedita alla corona. Un ruolo fondamentale all'interno della famiglia lo ha sicuramente anche il principe Edoardo, ultimogenito di Elisabetta II e del principe Filippo che ha assunto impegni sempre più importanti dalla salita al trono del fratello maggiore. A lui e ad Anna infatti è stata formalizzata la possibilità di rappresentare il re ed è per questo che il duca di Edimburgo e sua moglie hanno potuto prendere parte da soli alla cerimonia.

Sophie duchessa di Edimburgo

Il look della duchessa di Edimburgo

Per l'evento la duchessa Sophie ha indossato un cappotto bianco sabbia firmato Max Mara da 1150 euro sopra un abito midi azzurro tenue di Roland Mouret da 990 euro, caratterizzato da un fiocco laterale vicino alla spalla. A completare il look un paio di décolleté di Prada rosa cipria e una borsetta bicolore bianca e verde bottiglia del marchio britannico Strathberry.

Sophie, duchessa di Edimburgo