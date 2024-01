Il principe William va a trovare Kate Middleton in ospedale tutti i giorni La principessa del Galles è ricoverata alla London Clinic per un’operazione all’addome dal 16 gennaio. Questa settimana il marito non avrebbe saltato una visita, recandosi da lei ogni giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Kate e William

Il principe William andrebbe a trovare Kate Middleton in ospedale ogni giorno. La futura regina ha dovuto subire un intervento chirurgico all'addome il 16 gennaio scorso e da allora è rimasta ricoverata alla London Clinic, casa di cura di lusso che ha ospitato pazienti come il principe Filippo e la principessa Margaret. Secondo quanto riportato da Hello! Magazine la coppia sarebbe particolarmente vicina in questo momento e il futuro re si recherebbe tutti i giorni in clinica per assistere e fare compagnia alla moglie. William ha annullato gli impegni ufficiali per assistere Kate Middleton che dovrebbe restare ricoverata ancora qualche giorno per poi proseguire il suo periodo di convalescenza a casa con la famiglia. Non si sa ancora nulla riguardo al motivo dell'operazione, ma la principessa non tornerà ai suoi impegni ufficiali prima di Pasqua.

Kate e William

Le visite di William alla moglie

L'ultima volta che il futuro re è stato visto in pubblico risale al 18 gennaio fuori dalla clinica, pochi giorni dopo l'intervento. Da allora ha annullato i suoi impegni e non perde occasione per vedere Kate Middleton ma sembra che i bambini non abbiano ancora avuto la possibilità di vedere la mamma. La quarantaduenne, tuttavia, videochiamerebbe i figli tutti i giorni, che nel frattempo sono affidati alle cure dei nonni materni, Carol e Michael Middleton, da sempre molto presenti nella vita dei nipoti.

Kate e William

La famiglia di Kate Middleton

I genitori della principessa del Galles, infatti, vivono a solo 40 minuti di auto dalla residenza della coppia, distanza che rende molto facile per loro aiutare William e Kate ad accudire i piccoli. Ma anche la sorella della principessa, Pippa Middleton, sta avendo un ruolo fondamentale in queste giornate particolari, prendendosi cura di George, Charlotte e Louis assieme ai nonni. D'altronde, il suo primogenito ha un anno di differenza con Louis e i due cugini probabilmente amano trascorrere il tempo assieme. Il principe William, quindi, non è solo nel dover affrontare la convalescenza della moglie e l'operazione di re Carlo, ricoverato pochi giorni fa nella stessa clinica della nuora. Accanto a lui e alla famiglia, comunque c'è sempre Maria Borello, tata fidata che lavora con la famiglia da quando George ha 8 mesi.