Perché la principessa Anna è l'unica reale inglese alle Olimpiadi di Parigi Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono ufficialmente cominciate e sono diversi i rappresentati delle Royal Family d'Europa che stanno sostenendo le loro nazionali direttamente dalla capitale francese. Perché la principessa Anna è l'unica di casa Windsor che sta assistendo alle gare?

A cura di Valeria Paglionico

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono ufficialmente partiti dopo una spettacolare cerimonia d'apertura andata in scena venerdì sera e ora le nazionali provenienti da ogni parte del mondo si stanno sfidando nelle diverse discipline sportive per aggiudicarsi il podio. Tra i numerosi ospiti "famosi" volati in Francia, da Zendaya a Kaia Gerber e Cindy Crawford, non potevano mancare i rappresentanti delle famiglie reali d'Europa. Charlene di Monaco e Letizia di Spagna sembrano essere le più attive, visto che hanno partecipato sia alla cena di gala pre-olimpica che alla cerimonia inaugurale, ma la cosa che in pochi sanno è che a seguire i match c'è anche un membro di casa Windsor: ecco di chi si tratta e perché è volata "in solitaria" in Francia.

La principessa Anna con la maglia della nazionale olimpica

Sebbene le Olimpiadi siano tra gli eventi sportivi che più stimolano il senso patriottico dei tifosi di ogni parte del mondo, i Royals britannici sembrano averle "disertate". Sarà perché mancano pochi giorni alle ferie o perché semplicemente tra problemi di salute e impegni istituzionali non hanno avuto modo di trasferirsi a Parigi, ma la cosa certa è che la principessa Anna è l'unica rappresentante di casa Windsor che sta seguendo i Giochi direttamente dalla capitale francese. Ha incontrato gli atleti del suo paese, ha fatto a tutti il suo in bocca al lupo con tanto di maglia sportiva azzurra della nazionale, ha seguito il match di rugby maschile in giacca e pantaloni: insomma, è più attiva che mai, a prova del fatto che ha un legame speciale con l'evento.

La principessa Anna con la maglia della nazionale britannica

Il legame speciale della principessa Anna con le Olimpiadi

Per quale motivo la principessa Anna non si è voluta perdere le Olimpiadi 2024? Innanzitutto è membro del Comitato Olimpico Internazionale e Presidente della British Olympic Association, dunque non poteva mancare a un evento tanto atteso nel settore sportivo.

La principessa Anna al match di rugby maschile

Come se non bastasse, è anche stata la prima reale britannica ad aver preso parte alle competizioni: nel 1976 partecipò alle gare equestri ai Giochi di Montreal, cavalcando in sella a Goodwill, uno dei cavalli preferiti della defunta regina. Non sorprende, dunque, che non ci abbia pensato su due volte a volare in Francia, anche se ha significato partire in solitaria a poche settimane da un piccolo incidente che l'aveva fatta finire in ospedale.