Annabel Elliot, la sorella di Camilla che ha avuto un ruolo chiave nel matrimonio con Carlo Si chiama Sonia Annabel Elliot ed è la sorella di Camilla. Non è mai stata interessata alla vita di corte ma ha collaborato spesso con Carlo per ristrutturare le sue proprietà. Come se non bastasse, ha avuto un ruolo chiave e risolutivo nel Royal Wedding della coppia.

A cura di Valeria Paglionico

Re Carlo III ha dato il via a una nuova era della monarchia inglese. Fin dal primo discorso pubblico dopo la morte della mamma, Elisabetta II, ha sottolineato che la moglie Camilla, regina consorte, sarà sempre al suo fianco nella gestione del regno. Di anni ne sono passati da quando quest'ultima veniva considerata semplicemente la "rivale" di Diana, ormai è super amata dai sudditi e riesce ad attirare i riflettori su di sé a ogni apparizione pubblica. In pochi, però, sanno com'era la sua vita prima dell'amore con l'attuale sovrano: dopo aver scoperto chi è il primo marito Andrew Parker Bowles e cosa fanno i suoi figli, è arrivato il momento di passare alla sorella Sonia Annabel Elliot.

Chi è Sonia Annabel

Si chiama Sonia Annabel ma tutti la chiamano solo Annabel ed è la sorella minore di Camilla. È nata nel 1949, dunque ha due anni in meno rispetto alla regina consorte, e nella vita fa l'arredatrice d'interni. Non è mai stata interessata ai titoli reali e alla vita di corte, basti pensare al fatto che nel 1971, quando la sorella incontrò per la prima volta Carlo, lei si trovava a Firenze per studiare Belle Arti. È sposata da 23 anni col proprietario terriero Simon Elliot (dal quale ha avuto 3 figli) e gestisce l'Annabel Elliot Interior, un negozio di antiquariato con sede a Gillingham, nel Dorset, che lei stessa ha fondato, diventato molto noto nel Regno Unito. Tra i suoi clienti, però, non può che esserci il nuovo re, che spesso si è rivolto a lei per arredare in modo impeccabile le sue proprietà.

Camilla con sua sorella Annabel

L'aneddoto legato al Royal Wedding

Annabel ha progettato gli interni di diversi palazzi Windsor: ha ristrutturato 12 cottage sulle Isole Scilly, il cottage per le vacanze al Castello di Restormel, la tenuta Llwynywermod in Galles, ovvero la proprietà "più sostenibile" di Carlo, mentre nel 2011 ha rinnovato il Bovey Castle Hotel nel Devon. Il nuovo re inglese, che di solito è molto esigente in fatto di arredi, ha sempre apprezzato molto il lavoro di Annabel, soprattutto perché quest'ultima lo fatto sentire coinvolto nella scelta dei materiali e degli accessori. La sorella di Camilla, inoltre, ha avuto un ruolo chiave nel matrimonio con il monarca: è stata lei a convincerla ad alzarsi dal letto mentre era alle prese con una crisi di nervi poco prima delle nozze reali. Insomma, le due sono legatissime, anche se al momento conducono vite completamente diverse.