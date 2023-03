Re Carlo e Camilla tornano in pubblico insieme (e sfoggiano i look riciclati) Carlo III è un paladino della moda sostenibile, ma la consorte Camilla non è da meno in fatto di riciclo del guardaroba: a Colchester sono apparsi felici e affiatati.

Manca sempre meno alla grande incoronazione di Carlo III e a Londra i preparativi procedono spediti: saranno presenti anche il principe Harry e Meghan Markle nonostante lo sfratto da Frogmore Cottage? Cosa indosseranno il re e la regina? Come sempre, il nuovo sovrano ignora i gossip che lo riguardano e continua a lavorare imperterrito: nell'ultimo appuntamento ufficiale in agenda però ha portato con sé la consorte Camilla: i due si sono mostrati affiatati e sorridenti, nel segno della stima reciproca e soprattutto…della moda sostenibile!

La visita di Carlo e Camilla a Colchester

Camilla di recente ha dovuto cancellare alcuni impegni pubblici per via del Covid: ora però è tornata al lavoro e ha accompagnato il sovrano in viaggio a Colchester. Qui la coppia ha incontrato le associazioni locali, ha visitato l'antico castello e si è perfino fermata a prendere il té alla biblioteca pubblica insieme a un gruppo di volontari. Il re e la regina hanno tagliato insieme la torta, regalando ai fotografi uno scatto da veri ‘piccioncini'. Tra i molti interessi che la coppia condivide c'è quello per la parsimonia e per la moda sostenibile: re Carlo è un vero e proprio ambientalista e notoriamente conserva i suoi abiti per decenni, facendoli rammendare se necessario.

La regina consorte Camilla in Fiona Clare

A Colchester ha indossato un completo tre pezzi blu completato da cravatta lilla chiaro abbinata al fazzoletto da taschino. Per ripararsi dal freddo ha scelto un cappotto doppiopetto a spina di pesce, uno dei suoi modelli preferiti. La consorte Camilla non è da meno in quanto a sostenibilità: a Colchester ha ‘riciclato' il cappotto bianco di Fiona Clare, abbinandolo a stivali scamosciati neri, guanti coordinati e una sciarpa fantasia.

Re Carlo e Camilla a Colchester

Il cappello preferito della regina consorte Camilla

L'intero look di Camilla è riciclato, confermando l'attenzione della coppia alle spese e soprattutto all'ambiente. Per ripararsi dal freddo, infatti, la regina consorte ha scelto un furry hat foderato di pelliccia. Si tratta di uno dei suoi modelli preferiti: lo aveva già sfoggiato in Canada, durante un royal tour lo scorso anno, e prima ancora ad Ascot, nel novembre 2021. Da quando è diventata regina consorte, Camilla ha fatto dei minimi cambiamenti al guardaroba e potrebbe confermarsi la regina ‘frugale' che ci si aspetta al fianco di un paladino dell'ambiente. Ma all'incoronazione come ci stupirà?