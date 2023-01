Carlo III è il re della moda sostenibile: inizia il 2023 con un cappotto che ha da 40 anni Questa volta è stato Carlo III a conquistare i social con il suo look. Motivo? L’impegno a favore dell’ambiente e l’abitudine green di indossare gli stessi capi per anni.

A cura di Beatrice Manca

foto di archivio

Il 2023 sarà un anno cruciale per Carlo III: il nuovo sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord verrà incoronato il 6 maggio, aprendo una nuova fase per il Paese. Negli anni re Carlo non è sempre stato all'apice della popolarità, ma oggi sembra aver conquistato soprattutto i più giovani. Motivo? Il suo storico impegno a favore per l'ambiente e le sue scelte di moda consapevoli e sostenibili.

Carlo III indossa ancora il cappotto degli anni '80

I look della royal family sono sempre studiati al microscopio e al popolo di TikTok non è sfuggito l'ultimo cappotto indossato da re Carlo III. Il 1 gennaio il sovrano ha preso parte alla tradizionale messa di Capodanno nella chiesa della tenuta di Sandringham insieme alla moglie Camilla. Se la regina consorte ha attirato l'attenzione con la borsa "copiata" a Meghan Markle, il re ha ricevuto l'applauso della generazione per il suo cappotto doppiopetto a spina di pesce. Motivo? Possiede quel capo da circa quarant'anni, dimostrando che investire su un capo di buona qualità è sempre una scelta lungimirante.

Re Carlo con il doppiopetto negli anni ’80

L'impegno per la sostenibilità di Carlo III

Nonostante sia tra gli uomini più importanti (ed eleganti) del Regno Unito, il sovrano è coscienzioso in fatto di stile e compra pochissimi nuovi capi ogni anno. La TikToker @jessweslie ha notato subito il cappotto riciclato, facendo i complimenti a Carlo III. Del resto non è nuova la filosofia green del sovrano: ambientalista prima ancora che fosse un trend, da decenni Carlo III sostiene le produzioni locali di lana e filati e ha creato una fondazione per la moda sostenibile. Stella McCartney, stilista green britannica, è una sua amica di lunga data. Il suo motto? Investire su capi di qualità, pochi ma buoni, che con qualche piccolo ritocco ci accompagneranno nei decenni. E se lo fa un re, c'è da fidarsi.