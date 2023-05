Dove sarà incoronato re Carlo III: la storia dell’abbazia di Westminster Il 6 maggio 2023 presso l’abbazia di Westminster si svolgerà l’incoronazione di re Carlo III. È un luogo importante nella storia della royal family, dove si sono svolti diversi importanti eventi.

A cura di Giusy Dente

in foto: l’abbazia di Westminster

L'abbazia di Westminster è di proprietà della monarchia britannica, da non confondere col vicino palazzo di Westminster, sede del Parlamento e con la cattedrale cattolica di Westminster di più recente costruzione. Il nome deriva dall'unione delle parole inglesi west ("ovest") e minster ("chiesa", "monastero"). È situata a Westminster, quartiere nel West End di Londra, in Inghilterra. L'abbazia è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Ha visto svolgersi al suo interno importanti cerimonie di famiglia: matrimoni, incoronazioni, sepolture. E a proposito di incoronazioni: proprio qui avverrà quella di re Carlo III, il 6 maggio. La cerimonia sancirà ufficialmente l'inizio del regno del nuovo sovrano: sarà una grande festa organizzata nei minimi dettagli che porterà sulla royal family gli occhi del mondo intero.

in foto: l’abbazia di Westminster nel periodo natalizio

La storia dell'abbazia di Westminster

La storia dell'abbazia di Westminster comincia nel 1045, quando cominciano i lavori della sua costruzione per volontà di Edoardo il Confessore. La chiesa fu prima costruita in stile romanico e consacrata il 28 dicembre 1065, per poi essere ricostruita nel 1245 in stile gotico. Nel 1376 furono aggiunti dall'architetto Henri Yevele la Torre di Londra e il Palazzo di Westminster. Secoli dopo fu la volta della Lady Chapel, l'odierna cappella Enrico VII. L'abbazia ha 10 campane, che hanno suonato a tutti gli eventi principali della royal family.

in foto: veduta interna dell’abbazia

Com'è fatta l'abbazia: gli interni e gli esterni di Westminster

L'edificio ha la pianta a croce latina e all'interno presenta tre navate: quella centrale è alta 32 metri. Lungo la navata centrale si vedono la tomba del Milite Ignoto e una lapide commemorativa dedicata a Winston Churchill. Nell'Angolo dei Poeti ci sono invece le tombe o i monumenti commemorativi di letterati e poeti.

in foto: dettaglio interno dell’abbazia

Dietro l'altare maggiore si trovano le Cappelle Reali, contenenti un centinaio di tombe, quasi tutte di re d’Inghilterra. Spiccano le numerose vetrate pregiate, mentre nella parte del transetto sud verso est si trova l'importantissima sala capitolare (la Chapter House) a pianta ottagonale, considerata il fiore all'occhiello della struttura.

William e Kate si sono sposati a Westminster

La facciata principale è stata costruita nel XV secolo. Al centro c'è il portale strombato con le statue della Pace, della Verità, della Misericordia, della Giustizia. Spicca una grande finestra ogivale, chiusa da una vetrata colorata. Al di sopra trovano posto le statue di dieci martiri cristiani del XX secolo. Famose sono le due torri campanarie costruite tra il 1722 e il 1745 dall'architetto Nicholas Hawksmoor, su disegno di Wren.

in foto: la sedia dell’incoronazione all’interno dell’abbazia di Westminster

Gli eventi della famiglia reale celebrati a Westminster

Dai momenti tristi a quelli felici, l'abbazia di Westminster ha ospitato tanti momenti cruciali nella storia della royal family, nel corso dei secoli. Qui si sono svolte tutte le incoronazioni dei reali (tranne Edoardo V ed Edoardo VIII). Qui sono sepolti gran parte dei sovrani fino al 1760. Qui si sono svolti, tra gli altri, i funerali di lady Diana e di Elisabetta II.

in foto: la bara di Elisabetta II a Westminster, il giorno del funerale

Ma la chiesta ha ospitato i membri della famiglia reale anche per occasioni liete, per esempio i matrimoni. Entro le mura della chiesa si sono detti sì William e Kate e ancora prima il principe Andrea e Sarah Ferguson. Tornando ancora più indietro nel tempo, qui si sono svolte anche le nozze della futura regina Elisabetta e del principe Filippo.