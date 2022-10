L’eleganza british di re Carlo III, l’insospettabile icona di stile della famiglia reale Re Carlo III negli anni ha costruito il guardaroba del perfetto gentiluomo moderno: sostenibile, sartoriale e con un guizzo di colore tutto italiano.

A cura di Beatrice Manca

Lady Diana, Kate Middleton, perfino la regina Elisabetta con i suoi cappellini colorati: la famiglia reale inglese negli anni ha avuto un ruolo di primo piano nel mondo della moda. Ma c'è un'altra icona di stile, spesso trascurata, che ha anticipato la moda sostenibile e la buona pratica del rewearing. Parliamo di re Carlo III, che negli anni ha costruito il guardaroba del perfetto gentiluomo moderno: abiti dal taglio impeccabile, capaci di sfidare le mode, e accessori colorati. Dai campi di polo, dov'è nato l'amore per Camilla Shand, fino al trono di Inghilterra: ritratto di stile di Carlo III, il re ecologista che ama la moda italiana.

L'evoluzione di stile di re Carlo: dai ricci ribelli al doppiopetto

Siamo abituati a vedere il nuovo re d'Inghilterra nella sua eleganza compassata, al limite della freddezza, che tante volte gli ha valso le accuse di essere snob. Ma da giovane il principe Carlo è stato lo scapolo più desiderato del Regno Unito: sportivo e atletico, era famoso per i suoi ricci ribelli da rubacuori, che ha sempre portato pettinati all'indietro.

Il principe Carlo nel 1971 con una giacca safari

Non ha mai nascosto la sua passione per la moda: alcune foto lo ritraggono sui campi da polo con sgargianti maglioni Hermès o pullover Ralph Lauren. Negli anni ha affinato un senso dello stile senza tempo, oltre le mode. Ha ereditato il gusto per gli abiti di buona fattura dal principe Filippo (un'altra icona di stile discreta e impeccabile), ma ha aggiunto un personale tocco di colore, da vero dandy.

Il principe Carlo con lady Diana nel 1984

Oltre al classico blu e grigio, Carlo III ha sfoggiato anche sofisticati completi color crema, rosa salmone, verde bosco. Bisogna guardare ai dettagli per individuare i vezzi stilistici del nuovo re: anche sull'abito più sobrio non manca una pochette colorata, lilla, pesca o rubino, abbinata alla cravatta. Per non parlare poi degli inseparabili anelli d'oro.

Carlo III ama soprattutto le giacche doppiopetto e le cravatte Regimental, di cui ha una vasta collezione. Il suo stile, ha ammesso, torna di moda ogni 25 anni: forse anche per questo non butta mai via nulla e ama indossare di nuovo i completi anche a anni di distanza.

Carlo III nel 2006 in India

Chi veste re Carlo III

Esattamente come la madre Elisabetta, che per 60 anni ha comprato scarpe e borsetta negli stessi negozi, anche re Carlo III ha i suoi indirizzi di fiducia a Londra. Le camicie? Da Turnbull & Asser di Jermyn Street. Le scarpe? Rigorosamente fatte a mano da Crockett & Jones a Northampton. Gli abiti da cerimonia sono della sartoria Ede & Ravenscroft, mentre i completi "da lavoro" che ama di più arrivano da Gieves & Hawkes e da Anderson&Sheppard. Anche lui, come la madre, ha una sola debolezza che lo porta a tradire la moda britannica: per Elisabetta II erano i foulard di Hermès, per Carlo III sono le cravatte napoletane di Marinella.

Carlo III ad Ascot

Carlo III ama la moda sostenibile

Ambientalista ante litteram, Carlo III sa che ogni abito è un investimento e che la qualità significa durata nel tempo. Ben prima di Kate Middleton Carlo III ha sdoganato la pratica del rewearing, o del riciclo, indossando completi di dieci, venti o trent'anni prima. Ancora perfetti, come se non fosse passato un solo giorno. Non solo: supporta la moda sostenibile, è un appassionato conoscitore della filiera della lana e sostiene le filiere dei tessuti naturali. Carlo III non è solo il primo re ecologista d'Inghilterra, forse è anche il più elegante: basteranno le cravatte in seta a colmare il vuoto dei cappotti colorati di Elisabetta?