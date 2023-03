Cosa indosseranno re Carlo e Camilla per la cerimonia di incoronazione L’incoronazione di Carlo III è sempre più vicina: ogni dettaglio è stato studiato nei minimi dettagli, specialmente gli abiti che devono riflettere dignità, eleganza e saggezza dei nuovi sovrani.

A cura di Beatrice Manca

A Londra fervono i preparativi sulla grande cerimonia di incoronazione per re Carlo III, prevista per il 6 maggio 2023. Qualche settimana fa è stato svelato il logo, e in questi giorni l'evento è stato al centro dei rumor: pare che moltissimi cantanti abbiano declinato l'invito ad esibirsi in un grande concerto di festeggiamento. Comunque sia, la famiglia reale tiene fede al motto "keep calm and carry on": nessun dettaglio di quella giornata sarà lasciato al caso, men che meno gli abiti. Cosa indosseranno Carlo e Camilla per ricevere la corona?

L'abito per l'incoronazione della regina consorte Camilla

Dopo la cerimonia di incoronazione, Camilla potrebbe diventare ‘regina', perdendo l'appellativo di consorte. Per ora si tratta di voci di corridoio, motivate dal fatto che a Palazzo già ci si riferisce a lei come queen, e che tuttavia sarebbe una scelta formale e non sostanziale. In ogni caso alla cerimonia solenne nell'abbazia di Westminster tutti gli occhi saranno puntati di lei e l'abito dovrà essere all'altezza delle aspettative. Se Elisabetta II lo fece realizzare dal couturier Norman Hartnell, lo stesso dell'abito da sposa, che realizzò un vestito avorio fitto di ricami e simboli, dalla rosa d'Inghilterra al porro del Galles. Anche la madre di Elisabetta (la nonna di Carlo III) indossava un abito con preziosi ricami floreali bianco e oro quando fu incoronata regina consorte.

Elisabetta II nel giorno della sua incoronazione

Il bianco è da sempre il colore della regalità e dell'eleganza, e non è escluso che possa essere scelto anche da Camilla per un abito più moderno e semplice di quello delle donne che l'hanno preceduta. Bisogna infatti tenere in considerazione il contesto: è la prima incoronazione del nuovo millennio, e la monarchia ha in buona parte perso l'aura di sacralità e mistero che aveva un secolo fa. Una scelta troppo tradizionale apparirebbe fuori fuoco, oltre che poco dignitosa. L'abito di Camilla sarà quasi sicuramente realizzato su misura, visto il tono dell'evento, ma deve tenere in mente lo spirito modernista del nuovo re, attento alla sostenibilità ambientale e al riciclo.

Re Carlo e Camilla

Potrebbe essere un abito lungo con soprabito, quindi, in avorio, grigio perla o guscio d'uovo, per evitare l'effetto "sposa": del resto Camilla ha 75 anni e non rischierà scivoloni proprio in un'occasione del genere. Semplice ma elegante, probabilmente con gioielli e ricami simbolici. Chi firmerà il vestito? Sicuramente un designer inglese, per spirito nazionalista. Nella rosa dei favoriti ci sono Fiona Clare, la più affezionata designer e stylist della regina consorte, Anna Valentine, la stessa che ha firmato l'abito da sposa, ma anche nomi della couture come Alexander McQueen, il preferito di Kate Middleton. Una certezza però ce l'abbiamo: Camilla indosserà la corona della regina Mary, di nuovo in pubblico dopo 70 anni.

Re Carlo e la Regina Consorte Camilla

Cosa indosserà Carlo per l'incoronazione

Più semplice è immaginarci il futuro re: sappiamo infatti che Carlo III rinuncerà agli abiti tradizionali con braghe di velluto e calze di seta – decisamente fuori dallo spirito del tempo – per indossare una più rigorosa uniforme militare. Il nuovo re è il più anziano a ricevere la corona: il suo aspetto quel giorno deve comunicare forza, equilibrio, leadership e spirito di servizio, tutte caratteristiche incarnate dall'alta uniforme. Tra l'altro Carlo III è molto orgoglioso di poter indossare ancora la divisa della sua gioventù, avendo mantenuto circa lo stesso peso da allora. Insomma: aspettiamoci un evento grandioso ma moderno, che rispecchi la monarchia del terzo millennio.