La rivincita di Camilla: dopo l’incoronazione di Carlo III sarà regina Re Carlo III il prossimo 6 maggio sarà protagonista della cerimonia di incoronazione e ha intenzione di modernizzare la monarchia a partire da quel momento leggendario. La prima cosa che vuole fare? Rendere Camilla regina e non più solo regina consorte.

Mancano poco più di due mesi alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e i preparativi fremono, dalla creazione del logo alle performance musicali, prime tra tutte quella delle Spice Girls e il tributo al principe Filippo. Al di là del nuovo sovrano, la grande protagonista dell'evento sarà Camilla: per lei è arrivato il momento di prendersi la rivincita dopo che per anni è stata presa di mira da coloro che la consideravano semplicemente l'amante del principe, nonché la "rivale" di Lady Diana. In quanti sanno che proprio il prossimo 6 maggio verrà insignita con un nuovo titolo super ambito?

Buckingham Palace vuole cambiare il titolo di Camilla

Camilla ha ormai conquistato l'opinione pubblica, lasciandosi alle spalle i tempi in cui era odiatissima dai sudditi britannici. Dopo la morte di Elisabetta II è diventata regina consorte e ha conquistato l'opinione pubblica con la sua eleganza, con la sua sobrietà e con le sue spille dal significato simbolico. Non è forse questo il momento giusto per darle una "promozione"? Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, Buckingham Palace ha intenzione di modificare il suo titolo dopo l'incoronazione del 6 maggio: non sarà più regina consorte ma semplicemente regina.

Camilla sta per diventare "solo" regina

Re Carlo III ha intenzione di modernizzare la monarchia inglese e lo farà a partire dal titolo di Camilla. Quest'ultima ha aggiornato il nome del suo club social di lettura: non si chiama più "Duchess of Cornwall's Reading Room" ma "Queen's Reading Room". La parola regina non è stata seguita da "consorte" e la cosa ha fatto pensare a una proposta di cambiamento arrivata dai piani alti di Buckingham Palace e già messa in atto. Lo staff reale si rivolge a lei già da tempo chiamandola regina, dunque non sarebbe altro che una formalità, anche perché il titolo non implicherà grandi rivoluzioni nel suo ruolo.