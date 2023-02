Svelato il logo dell’incoronazione di re Carlo III: il significato e l’omaggio nascosto nei fiori Buckingham Palace ha reso noto il logo realizzato per le celebrazioni che sanciranno ufficialmente la nomina a re di Carlo III, successore di Elisabetta II.

A cura di Giusy Dente

Una nuova era è cominciata con la morte di Elisabetta II. Il nuovo re d'Inghilterra è Carlo III e questo ruolo diventerà ufficiale a tutti gli effetti con la cerimonia in programma il 6 maggio 2023, quando il mondo intero assisterà all'incoronazione del monarca, che si svolgerà presso l'Abbazia di Westminster a Londra. I preparativi sono in corso, per realizzare una cerimonia in grande stile, ma senza eccessivo sfarzo: il programma, parzialmente svelato, prevede feste, droni, spettacoli di luce. In attesa del grande giorno, Buckingham Palace ha anche svelato l'emblema ufficiale che accompagnerà le celebrazioni.

Il significato del logo

Buckingham Palace ha mostrato al mondo il logo ufficiale dell'incoronazione di Carlo III, l'emblema simbolo delle celebrazioni che sanciranno ufficialmente il nuovo ruolo del figlio della regina Elisabetta. Con la morte della sovrana, è salito al trono ed è diventato re (il più anziano nella storia della Gran Bretagna). La cerimonia del 6 maggio 2023 ufficializzerà il "passaggio". Il logo verrà usato in vari contesti: per decorare le strade e gli edifici pubblici, pe realizzare gadget a tema, per i francobolli.

Il logo è stato realizzato dall'ex designer di Apple e iPhone Sir Jony Ive, che ha voluto realizzare qualcosa di profondamente legato a Carlo III. Ecco perché ha scelto di utilizzare simboli che potessero richiamare una sua caratteristica, qualcosa che gli sta molto a cuore. Nell'emblema si vedono i fiori caratteristici di tutte e quattro le nazioni che compongono il Regno Unito: la rosa d'Inghilterra, il cardo scozzese, il narciso del Galles e il trifoglio dell'Irlanda del Nord.

Questi quattro fiori (rose, cardi, narcisi e trifogli) non sono colo gli emblemi di tutto il Regno Unito, ma sono anche gli elementi decorativi della Corona di Sant’Edoardo, il più importante tra i gioielli della Corona. La scelta del tema floreale è, oltre che patriottica, anche un tributo all'amore del re per la natura, alla sua attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale. Vuole anche lanciare un messaggio di speranza e ottimismo verso il futuro, nel segno della "primavera" intesa come rinascita.