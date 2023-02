Camilla e i gesti “in codice” per comunicare con Carlo in pubblico Sapete che Camilla usa dei precisi messaggi “in codice” per comunicare con Carlo durante le apparizioni pubbliche? Ecco quali sono i gesti della regina consorte che nascondono un significato.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è tra le più amate al mondo e sono moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni dettaglio della vita di corte, soprattutto le indiscrezioni più private. A soddisfare le curiosità dei fan è arrivato un nuovo libro scritto da Gyles Brandreth, si intitola Elizabeth e fa riferimento ai piccoli messaggi “in codice” che Carlo e Camilla utilizzano per comunicare in pubblico. Visto che ogni singola parola che pronunciano di fronte i riflettori finisce dritta sui tabloid, il re e la regina consorte hanno trovato dei segnali “alternativi” per dirsi le cose senza parlare. In quanti, ad esempio, sanno cosa fa Camilla per far sì che suo marito chiuda una conversazione che sta andando troppo per le lunghe?

Il metodo segreto per spingere Carlo a chiudere una conversazione

È ormai risaputo che la regina Elisabetta II comunicava attraverso la sua borsetta di pelle, spostandola da un braccio all’altro a seconda del messaggio che voleva dare ai membri dello staff. Camilla a quanto pare ha preso ispirazione proprio da lei per “parlare” col marito senza usare neppure una parola. Stando alle indiscrezioni, quando Carlo si dilunga troppo nelle conversazione durante i suoi impegni istituzionali, lei gli tira il retro della giacca, invitando a chiudere al più presto il discorso. A seconda di quanto è vigoroso il suo gesto, il re capisce anche se la moglie è più o meno stizzita da quella conversazione.

In che modo Camilla calma Carlo

Secondo Gyles Brandreth, inoltre, Camilla avrebbe trovato anche un metodo infallibile per tenere a bada gli scatti d’ira di re Carlo. In quanti ricordano la scena del nuovo sovrano che “litiga” con la penna per firmare alcuni documenti ufficiali dopo la morte di The Queen? La cosa che in pochi hanno notato è che è stata la moglie a intervenire per calmarlo. Cosa ha fatto? Inizialmente lo ha redarguito, invitandolo a star fermo, poi ha cominciato a firmare da sola gli altri documenti. Insomma, il segreto della regina consorte è affrontare le situazioni di tensione con la stessa calma serafica che si concederebbe a un bambino.