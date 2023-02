L’incoronazione di Carlo e Camilla: perché è destinata a essere da record Il 6 maggio ci sarà l’incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla. Per quale motivo è destinata a essere da record?

A cura di Valeria Paglionico

Quando la regina Elisabetta II è morta lo scorso settembre, il principe Carlo è diventato di diritto il nuovo sovrano del Regno Unito col nome di Carlo III. Sebbene abbia firmato una serie di documenti istituzionali perché questo "passaggio di consegna" diventasse ufficiale, ha deciso di rimandare l'incoronazione al 6 maggio. Sarà proprio in quella data che diventerà protagonista di una spettacolare cerimonia di cui proprio da qualche settimana a questa parte se ne stanno definendo i dettagli. La cosa che in pochi sanno è che il monarca e la consorte Camilla sono destinati a passare alla storia per aver raggiunto un record molto particolare.

Carlo e Camilla sono i sovrani più anziani della storia

Mancano poco più di 2 mesi all'incoronazione di Carlo e la macchina organizzativa è partita per definire tutti i dettagli della cerimonia, dalle performance live affidate ad alcuni dei cantanti simbolo della Gran Bretagna, prime tra tutte le Spice Girls, alla creazione di un nuovo logo. Il motivo per cui la giornata passerà alla storia, però, non c'entra nulla con tutto questo: il re e la regina consorte hanno raggiunto un importante record per una questione anagrafica. Hanno rispettivamente 74 e 74 anni e sono i sovrani più anziani incoronati nella storia della Gran Bretagna. Insomma, per tutta la vita Carlo non ha perso le speranze, dando prova del fatto che non è mai troppo tardi per conquistare il trono.

I re e le regine da record

I sovrani saliti sul trono prima di Carlo sono stati sempre più giovani di lui al momento dell'incoronazione, basti pensare al fatto che la mamma Elisabetta II addirittura aveva 25 anni quando ha indossato per la prima volta la corona. Tra i re più anziani ci sono Guglielmo IV, che venne incoronato a 64 anni nel 1830, re Edoardo VII con i suoi 59 anni nel 1901, mentre Giorgio IV aveva 57 anni nel 1820. Carlo III, dunque, è in assoluto il più vecchio della storia ad aver ottenuto il trono, nonché il più longevo principe del Galles, titolo che ha perso quando è diventato re. Il record riguarda anche Camilla, che ha oltre 15 anni in più rispetto alla regina consorte Alessandra che prima di lei deteneva il primato.