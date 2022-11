Andrew Parker Bowles, chi è l’ex marito di Camilla che potrebbe lavorare per la Royal Family Andrew Parker Bowles è il primo marito di Camilla, i due hanno divorziato nel 1995 e da allora hanno sempre mantenuto dei buoni rapporti. Che fine ha fatto l’uomo oggi?

A cura di Valeria Paglionico

L'organizzazione della Royal Family è stata totalmente rivoluzionata dalla morte della regina Elisabetta II: Carlo è diventato re con il nome di Carlo III e con lui si è aperta una nuova era della monarchia britannica. Fin dal primo momento ha sottolineato che la moglie Camilla avrà un ruolo di primo piano all'interno del regno, sarà infatti sempre al suo fianco agli eventi ufficiali e, in sua assenza, parteciperà agli appuntamenti istituzionali nei panni di regina consorte. Fino ad oggi si è sempre parlato di lei solo per la storia d'amore con il sovrano e per il triangolo amoroso con Diana, ma in quanti sanno che fine ha fatto il suo ex marito Andrew Parker Bowles?

Come si è concluso il matrimonio tra Camilla ed Andrew Parker Bowles

Se da un lato il matrimonio sfortunato tra Carlo è Diana è sempre finito sulle prime pagine dei giornali, negli anni '90 non si è parlato quasi mai del divorzio tra Camilla e l'ex marito Andrew Parker Bowles. Sebbene la regina consorte fosse "parte attiva" nel triangolo amoroso di corte, in molti hanno dimenticato che anche lei era sposata all'epoca. La cosa che praticamente nessuno sa è che quel suo primo matrimonio si è concluso nel 1995 senza battaglie in tribunale o accuse via stampa. Dopo 22 anni d'amore e due figli, i due hanno deciso di chiudere tutto in modo cordiale, tanto che, stando alle indiscrezioni, ancora oggi sarebbero in buoni rapporti.

Andrew Parker Bowles

Andrew Parke Bowles diventa working royal?

Il dettaglio che ad oggi fa scalpore? Andrew Parker Bowles potrebbe entrare presto a far parte della monarchia. Gli intrighi e i tradimenti, però, questa volta non c'entrano nulla, c'è la possibilità che l'ex marito di Camilla entri a corte come working royal. A dare un piccolo "indizio" sull'ingaggio sarebbe stata la sua presenza al funerale di un cugino di terzo grado di re Carlo, John Bowes-Lyon. Oltre a occupare un posto in vista solitamente riservato ai reali, Andrew è stato annunciato nella Circolare di Corte come "sostituto" in rappresentanza della regina consorte Camilla (che non poteva parteciparvi). Potrebbe trattarsi, però, anche di un equivoco: Andrew era imparentato con il defunto, visto che la madre di quest'ultimo, Mary, era anche sua zia.

