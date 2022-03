Sophie Codegoni al GF VIP 6 torna a parlare di Corona: brilla con i maxi orecchini di cristalli Sophie Codegoni è stata tra le grandi protagoniste della 45esima puntata del GF Vip, in occasione della quale è tornata a parlare del suo ex Fabrizio Corona. Ha puntato su uno dei suoi soliti outfit total black, aggiungendo un tocco scintillante con dei maxi orecchini di cristallo.

A cura di Valeria Paglionico

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si avvicina al termine ma, nonostante ciò, ogni settimana non mancano le sorprese. Tra i concorrenti "veterani", ovvero che sono rinchiusi nella casa dallo scorso settembre, c'è Sophie Codegoni che, dopo aver avuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi, ora sembra essere innamoratissima di Alessandro Basciano. Ieri sera, però, Alfonso Signorini ha diffuso una esclusiva intervista di Fabrizio Corona, un suo ex, secondo il quale la tronista non avrebbe ancora chiuso definitivamente la relazione con lui. Sophie non ha potuto fare a meno di tornare a parlare di quel rapporto, scatenando un pizzico di gelosia nel nuovo fidanzato. Se l'amica Soleil ha sfoggiato un adorabile minidress verde con le piumel'amica Soleil ha sfoggiato un adorabile minidress verde con le piume, lei ha preferito rimanere fedele al nero ma con un dettaglio super scintillante.

Sophie Codegoni, l'abito col taglio cut-out sul seno

Sophie Codegoni ha spesso puntato sull'eleganza senza tempo del nero al GF Vip 6: dal debutto al reality ad oggi ha spaziato tra lunghi abiti gioiello e minidress griffati, trasformandosi in una dark lady super glamour. Anche nella diretta in cui ha parlato di Fabrizio Corona ha scelto il total black. L'ex tronista ha infatti indossato un lungo abito di raso firmato Silence Limited, un modello con la gonna a portafoglio alla caviglia, un taglio cut-out nella parte centrale del décolleté, le maniche lunghe e a sbuffo e il colletto alto (prezzo 139 euro). Complici la scollatura e il drappeggio che le ha segnato il punto vita, è riuscita a mettere in risalto la silhouette da urlo.

L’abito di Silence Limited

Gli accessori di cristalli di Sophie Codegoni

Ad aggiungere un tocco sbarazzino al look dark di Sophie sono stati gli accessori, dalle scarpe ai gioielli. La Codegoni ha infatti indossato un paio di sandali neri col tacco a spillo e con una cavigliera tempestata di cristalli, mettendoli in risalto col maxi spacco laterale dell'abito. I veri protagonisti dell'outfit sono stati però gli orecchini, un paio di cerchi grossi e doppi ricoperti di pietre brillanti in total silver, li ha abbinati a uno chignon alto e tirato, così da metterli in evidenza a ogni inquadratura. Insomma, Sophie è la regina del total black, anche se riesce sempre a stemperarlo con degli scintillanti dettagli gioiello.