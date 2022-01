Soleil Stasi e Sophie Codegoni al GF Vip vestono coordinate: i look fucsia per la puntata 34 Soleil Stasi e Sophie Codegoni sono tra le grandi protagoniste del GF Vip 6 e ieri sera si sono sfidate a colpi di stile. Si sono vestite in coordinate in fucsia, anche se hanno aggiunto il loro tocco personale con degli accessori glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda a 34esima puntata del Grande Fratello Vip e le sorprese sono state moltissime, prima tra tutte l'ingresso in celeste di Delia Duran, che a partire da questo momento è ufficialmente una delle concorrenti del reality. Tra le "veterane" che si sono sfidate a colpi di stile c'erano Sophie Codegoni e Soleil Stasi. Sebbene tra le due il rapporto non sia mai stato idilliaco, ieri sono apparse adorabili in coordinato. Probabilmente per caso hanno sfoggiato entrambe dei look fucsia e, così facendo, hanno provato a lanciare il colore must-have della prossima primavera.

Soleil con minidress e scarpe coordiante

Soleil è una delle grandi protagoniste del GF Vip 6: proprio ieri, ad esempio, è tornata a parlare del suo rapporto con Alex Belli con la nuova arrivata Delia Duran, riportando l'attenzione sulla love story (vera o presunta) che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Per l'occasione ha sfoggiato ancora una volta la chioma sauvage da pantera, anche se ad attirare le attenzioni è stato soprattutto il look fucsia. Ha indossato un minidress firmato The Andamane, per la precisione un modello con la gonna a portafoglio, le maniche lunghe e un taglio cut-out rivelatore sul fianco. Per completare il tutto ha scelto un paio di décolleté in tinta col tacco alto e dei dettagli gioiello, esaltando ancora di più le gambe lunghe.

Sophie indossa gli stivali silver

Anche Sophie Codegoni ha puntato tutto sul fucsia per la puntata 34 del GF Vip ma, a differenza di Soleil, ha preferito un tailleur dall'animo bon-ton. Ha sfoggiato un completo con giacca over e minigonna total pink, completando il tutto con un top bianco. La vera chicca dell'outfit, però, sono stati gli stivali: un paio di cuissardes con il tacco a spillo in argento (modello simile a quello che la Stasi aveva indossato qualche settimana fa). Chi ha vinto la sfida di stile tra le due? La cosa certa è che possono essere considerate entrambe le icone fashion della casa.