GF Vip 2021, Davide è il terzo finalista: Miriana e Soleil eliminati, chi è in nomination Grande sorpresa in questa edizione del Grande Fratello Vip con una doppia eliminazione: Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Il terzo finalista è Davide Silvestri.

Il terzo finalista è Davide Silvestri. Grande sorpresa in questa edizione del Grande Fratello Vip con una doppia eliminazione. Dopo l'eliminazione di Miriana Trevisan al televoto c'è stato un ulteriore televoto lampo tra Davide Silvestri e Soleil Sorge, un televoto che sanciva l'eliminazione di uno e il passaggio in finale dell'altro. In nomination: Barù e Manila.

Davide Silvestri è il terzo finalista del Gf Vip 6

Davide Silvestri è il terzo finalista del Grande Fratello Vip. Una serata importante per l'attore che ha superato brillantemente il televoto ed è poi volato in finale al televoto lampo contro Soleil Sorge.

Chi è stato eliminato nella puntata del 7 marzo, le percentuali

Miriana Trevisan è stata eliminata nella puntata del 7 marzo. Queste le percentuali:

Miriana Trevisan 46%

Sophie Codegoni 29%

Davide Silvestri 23%

Al televoto lampo, invece, è stata eliminata Soleil Sorge contro Davide Silvestri, passato in finalissima.

Chi sono i concorrenti in nomination

Nel corso della puntata c'è stata una particolare prova. Un televoto lampo che ha decretato il terzo finalista e il secondo eliminato di puntata tra i due in nomination. Barù ha scelto Davide; Davide ha scelto Soleil; Giucas ha scelto Davide; Jessica ha scelto Soleil; Manila ha scelto Soleil; Soleil ha scelto Sophie; Sophie ha votato Giucas. Per effetto di queste votazioni alla fine si è arrivati al televoto lampo che ha portato alla eliminazione di Soleil Sorge. Le nomination segrete: Davide Silvestri vota Jessica; Delia Duran vota Barù; Lulu Selassie vota Giucas Casella; Giucas Casella vota Manila Nazzaro; Jessica vota Manila; Manila Nazzaro vota Barù; Barù vota Manila

Cosa è successo nella puntata del 7 marzo 2022

Cosa è successo in questa puntata: Davide e Lulu si scontrano e non si chiariscono; Alex Belli saluta per l'ultima volta Soleil Sorge, ma è una pantomima a cui non crede nemmeno più lui; Manila Nazzaro punzecchia le Selassie; Lulu in lacrime ripercorre il passato; Alex Belli fa un regalo fallico ad Adriana Volpe.