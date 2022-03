Manila Nazzaro su Jessica e Lulu: “Parlano solo di soldi”, la replica: “Noi lavoriamo” Manila Nazzaro attacca la narrazione di Lulu e Jessica Selassie: “Dicono che vogliono vincere per i soldi, ma non sono le uniche ad averne bisogno”. Lulu: “Per me questo è un lavoro”.

Manila Nazzaro ha dichiarato di aver sempre creduto nelle ragazze, in tutte le ragazze del Grande Fratello Vip, ma quello che è successo negli ultimi tempi ha fatto calare la maschera su tutte, che hanno rivelato che la motivazione finale, quella che le spingerebbe ad arrivare fino in fondo è una soltanto: i soldi.

Manila Nazzaro sulla motivazione dei soldi

"Quale motivazione è possibile per stare sei mesi lontani dai figli? Bastano i soldi?". Si chiede Manila Nazzaro. Alfonso Signorini chiede: "È qualcosa che ti scandalizza? I soldi sono importanti, no?". Manila Nazzaro, spinta dal ragionamento di Alfonso Signorini, motiva e spiega la sua posizione. Per lei, è importante considerare che "il bisogno dei soldi" non è una motivazione su cui si può ridurre e appiattire tutto:

I soldi sono uguali al bisogno. In qualche maniera qui tutti siamo per un bisogno, a volte però Jessica e Lulu, per la loro inesperienza, buttano tutto in pasto a questa necessità. Mettono questo bisogno loro davanti e sbagliano. A volte in quel momento, quando siamo tutti in gioco, ci piacerebbe che venissero considerando anche i nostri bisogni. Tutti ne abbiamo diritto, senza alcun tipo di vergogna.

Lulu e Jessica: "Questo per noi è un lavoro"

Lulu e Jessica spiegano: "Noi siamo qui per soldi, questo è come un lavoro". Manila Nazzaro spiega: "L'impegno può fare la differenza, il fatto che potreste imparare qualcosa e avere degli sbocchi". Come a spingerle e spronarle ad andare oltre ad atteggiamenti basici, un po' pigri. Un ‘gettare il cuore oltre l'ostacolo' che però le Selassie non vorrebbero: "Noi abbiamo delle problematiche molto note, vogliamo vincere per guadagnare tanti soldi e aiutare la nostra famiglia". Intanto, Lulu e Jessica sarebbero proprio le favorite alla vittoria finale di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Come finirà?