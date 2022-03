“Ne hai bisogno”, il regalo fallico di Alex Belli per Adriana Volpe ma Signorini lo reclama per sé Alex Belli si è divertito portando un ‘acchiappasogni’ ad Alfonso Signorini mentre ha giocato con un doppio senso inequivocabile su Adriana Volpe.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stato il Grande Fratello Vip delle sorprese. La terzultima puntata prima della finalissima non ha soltanto visto l'eliminazione di Miriana Trevisan e di Soleil Sorge e l'ingresso in finale di Davide Silvestri, ma anche le battute finali di Alex Belli in questa narrazione. Si è presentato vestito come Lawrence d'Arabia e quando è entrato in studio ha portato i suoi doni. Ad Adriana Volpe, in particolare, Alex Belli ha provocatoriamente regalato una "pietra" molto particolare. Una pietra presentata come "energetica" e dalla forma evidentemente fallica.

Il "regalo" di Alex Belli

Alex Belli si è divertito portando un ‘acchiappasogni' ad Alfonso Signorini mentre ha giocato con un doppio senso inequivocabile su Adriana Volpe: "Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro". A quel punto, tutti se la ridono e interviene proprio Alfonso Signorini che reclama a sé la pietra fallica, scambiandolo con l'acchiappasogni: "Tu mi hai chiesto cosa sogno… E chi lo molla più questo. Solo una matta come me” ha dichiarato Alfonso Signorini.

Il resoconto della terzultima puntata

Puntata ricca di emozioni sul piano degli spostamenti che possiamo dire decisivi. Il terzo finalista è infatti Davide Silvestri. C'è stata la doppia eliminazione preventivata: Miriana Trevisan, che è uscita al televoto; è uscita Soleil Sorge al televoto lampo. Per il resto, non c'è stato molto. Alex Belli ha chiuso con Soleil Sorge, che adesso però incontrerà di nuovo fuori dalla casa del GfVip. Lunedì 14 marzo ci sarà la finalissima: a questo punto, le favorite sembrerebbero le Selassie, ma anche Davide ormai sembra puntare dritto alla vittoria. Manila Nazzaro ha invece attaccato la narrazione di Lulu e Jessica Selassie: “Dicono che vogliono vincere per i soldi, ma non sono le uniche ad averne bisogno”. Lulu: “Per me questo è un lavoro”.