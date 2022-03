Lulù e Jessica Selassie verso la vittoria del Grande Fratello Vip Ecco perché potrebbe vincere una tra Jessica e Lulu Selassie. A una settimana dalla fine del GfVip, sono loro le favorite.

Vincere il Grande Fratello Vip sembrerebbe una questione di famiglia per Jessica e Lulu Selassie. A poche ore dalla quarantasettesima puntata del reality show, le due Selassie figurano come assolute favorite per arrivare fino in fondo. Secondo i bookmaker, le due sorelle arriveranno fino in fondo e si contenderanno la vittoria finale. La serata dovrebbe quindi essere serena per Jessica, in nomination con Miriana Trevisan e Davide Silvestri, che rischia l'eliminazione sempre stando agli scommettitori.

Perché potrebbe vincere una tra Jessica e Lulu Selassie

Non è finita qui. Anche questa sera, il Grande Fratello Vip proclamerà il terzo finalista della sesta edizione e, secondo le anticipazioni, ci sarà un momento ‘emotional' dedicato proprio a Lulu Selassie, che racconterà la sua storia. Tutto materiale buono per costruire empatia e spingere fino alla fine le due sorelle. Non sorprende, infatti, la quota bassissima destinata ancora a scendere: puntare su Jessica e Lulu vale 2.5 volte la posta. Dietro di loro c'è il vuoto: Miriana Trevisan sarebbe la terza favorita (5 volte la posta). Poi Delia Duran, Davide Silvestri e Soleil Sorge: tutti e tre quotati a 7 volte la posta.

Barù a quota 21, Manila Nazzaro a 41

Puntare 1 euro su Sophie Codegoni come vincitrice del Grande Fratello Vip, ve ne farebbe guadagnare 8 in questo momento. Mentre appare improbabile che vincano tutti gli altri concorrenti, quotati oltre 20 volte la posta. Per esempio, Baru vale 21 volte la posta mentre Giucas Casella vale 31 volte la posta. La più improbabile a portarsi a casa la vittoria, sempre seguendo quello che pensano gli scommettitori, sarebbe Manila Nazzaro. La sua vittoria, infatti, porterebbe a una vera e propria sbancata: con un euro se ne vincerebbero ben 41.

La finale del Grande Fratello Vip si terrà il 14 marzo 2022, tra una settimana.