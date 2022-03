Delia Duran: “Alex avrebbe vinto il GF, ma è molto debole con le donne si è fatto male da solo” Delia Duran si confida con Davide Silvestri e dice di essere convinta che il marito Alex Belli avrebbe potuto vincere il Grande Fratello se non fosse stato troppo debole al fascino delle donne.

Nonostante siano passati mesi dall'inizio del Grande Fratello Vip, sembra che Delia Duran non sia riuscita ad accantonare l'amore che prova per il suo compagno, Alex Belli, tanto da rimpiangere il fatto che avrebbe potuto vincere il reality se non avesse giocato male le sue carte, secondo la modella venezuelana che, alla fine, non esita ad elogiare le sue qualità.

Delia parla delle debolezze di Alex Belli

Parlando con Davide Silvestri, la gieffina si è complimentata per la capacità dell'attore di essere sempre fedele a se stesso, ma soprattutto alla sua compagna, di cui ha sempre parlato con estremo trasporto. La modella, a questo proposito, ha parlato invece del comportamento di suo marito, in cui lei ha sempre trovato tutto ciò di cui aveva bisogno e quindi anche la conoscenza con altri, come Antonio Medugno, non le ha fatto scattare l'istinto di abbandonarsi:

Lui è così completo che non mi manca nulla, sa fare tutto è splendido. Eppure quando ero libera ho provato a flirtare con Antonio, per mettermi alla prova, però non c’è stato nulla. Ad Antonio ho voluto bene e nonostante lui era fisicato ed ero attratta, ma non c’era quello che ho con Alex. Dove lo trovo uno come il mio uomo?

A queste considerazioni, poi, la modella aggiunge qualche altra riflessione sul fatto che Belli non sia riuscito a sostenere il fascino di altre donne, nel caso specifico Soleil Sorge:

Lui è molto debole con le donne. Sul lato della fisicità è debole, io sono un po’ più forte. Gli uomini sono più deboli delle donne sui tradimenti. Da sei mesi sei qui dentro e non cadi mai in tentazione. Non hai mai ceduto e quasi nessun uomo farebbe come te. Fidati che sei un uomo rarissimo. Tu Davide invece sei raro. Sei anche più forte di me, io sono tremenda! Però sono molto anche consapevole di ciò che faccio. Il valore aggiunto tuo è che sei dritto e lineare, che io non so come hai fatto a non cedere mai.

Delia spiega il motivo delle sue sfuriate

