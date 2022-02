Alex Belli ritrova la sua Soleil Sorge: “Abbracciami, ti voglio un bene dell’anima piccolina” Alex Belli è tornato nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo tra lui e Soleil Sorge subito dopo la diretta con Alfonso Signorini.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 14 febbraio, Alex Belli è tornato nella casa. L'attore si tratterrà per due settimane, dunque per quattro puntate. Una volta terminata la diretta con Alfonso Signorini, Belli ha avuto un chiarimento con Soleil Sorge. Tra loro è riaffiorata subito la complicità che ha sempre caratterizzato il loro rapporto.

Il video dell'abbraccio tra Alex Belli e Soleil Sorge

Soleil Sorge ha fatto sapere ad Alex Belli di conservare ancora i piccoli regali che lui le ha fatto quando era nella casa, oltre a oggetti che gli appartengono come la sua crema. La concorrente le ha spiegato che ogni volta che era arrabbiata con lui, li nascondeva per non vederli, salvo poi tirarli fuori quando la tempesta passava. Alex Belli, allora, l'ha sorpresa: "Ti ho portato un profumo fighissimo. Questo è per te amore". Poi, l'ha stretta a sé: "Abbracciami un pochino. Ti voglio un bene dell'anima piccolina".

Alex Belli capisce la sofferenza di Delia Duran

Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto modo di chiarire alcuni passaggi poco chiari. Soleil gli ha confidato che a un certo punto non è riuscita più a capirlo, perché trovava che nei suoi comportamenti ci fosse troppa spettacolarizzazione e poca chiarezza. L'ex gieffino, intanto, ha colto l'occasione per precisare che non trascorreva le sue giornate guardando Mediaset Extra: "Ho dei ragazzi che mi mandano dei link prima di andare in puntata, così so di cosa stiamo parlando", poi riguardo a Delia Duran ha aggiunto:

"Io capisco tutto quello che lei ha vissuto mentre noi eravamo qua dentro, perché la nostra roba, la nostra complicità, fidati era fortissima. Neanche se avessimo scritto il miglior film, avremmo avuto la fortuna che abbiamo avuto noi. Io capisco che da fuori è forte, però noi purtroppo siamo stati questo. […] Io non volevo perdere la mia vita e Delia, ma nello stesso tempo non volevo perdere te. Anche riguardo al nostro amore, io non mi vergogno di questa parola. Ma non siamo ancora al capitolo finale".

Alex Belli racconta lo scontro con Alfonso Signorini

Infine, Alex Belli ha raccontato a Soleil Sorge lo scontro avuto con Alfonso Signorini, in cui si è visto costretto a lasciare lo studio del Grande Fratello Vip: