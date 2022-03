Antonio Medugno e la paura di perdere Delia Duran: “Sono felice perché ci sei tu” Tra Delia Duran e Antonio Medugno è tornata la complicità di un tempo. Al Grande Fratello Vip, il concorrente ha confidato alla modella: “Avevo paura che tu non tornassi più ad essere quella di prima”.

A cura di Daniela Seclì

Delia Duran e Antonio Medugno si sono riavvicinati, dopo l'uscita di scena di Alex Belli. Al Grande Fratello Vip, i due sembrano avere recuperato la loro complicità e sono intenzionati a preservare quella che al momento definiscono come una grande amicizia. Delia si è detta felice di vedere Antonio finalmente tranquillo.

Antonio Medugno e Delia Duran sempre più vicini

Quando Delia Duran si è detta felice di vederlo sereno, Antonio Medugno ha replicato: "Io sono felice che ci sei tu e stai qua dentro, la tua presenza mi piace". La modella e attrice gli ha assicurato: "Ti voglio dare tanta forza" e lui di rimando:

"Lo so, si vede e te ne voglio dare anche io. Sei tornata a essere quella che eri. Sei sempre stata così? Bugiarda. Ora sei di nuovo la Delia che ho conosciuto prima Quella che piaceva a me. Io avevo paura che tu non tornassi più ad essere quella che sei stata all'inizio".

Delia gli ha spiegato che, nei giorni scorsi, ha ritenuto opportuno dedicarsi a salvare il suo rapporto con Alex Belli: "La mia priorità era sistemare con Alex che era fondamentale. Ci sono delle situazioni che non puoi gestire tutte in una volta e devi per forza dedicare del tempo a ogni cosa". Medugno ha concluso: "E io speravo che tu dedicassi del tempo e poi tornassi a essere quello che eri".

Delia non vuole rinunciare ad Antonio

Secondo quanto riporta Biccy.it, Delia Duran poi avrebbe detto ad Antonio Medugno di voler coltivare la loro amicizia, nonostante qualcuno possa fraintenderla e vederci del tenero:

“Non mi interessa di quello che dicono. Tra noi non c’è malizia. Ok che forse tutti adesso pensano male perché tra noi c’era questo flirt quando ero in confusione con Alex. Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera. Adesso però non voglio starti lontana, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. L’amicizia tra uomo e donna esiste. Voglio coccolarti o abbracciarti".

Mentre il loro rapporto si fa sempre più saldo, Alex Belli tuona: "Antonio lascia stare Delia".