Ennesimo ritorno di Alex Belli al GF Vip, ma non ci crede più nemmeno lui Difficile dire se la vicenda Belli-Soleil-Delia avrà dei sequel o si spegnerà con la fine del GF Vip, ma quello di stasera sembrava davvero l’ultimo atto di una telenoveola spolpata fino all’ultima goccia.

A cura di Andrea Parrella

Della soap opera non si butta via nulla. Alex Belli è entrato ancora una volta al GF Vip, forse l'ultima, visto che sono gli stessi protagonisti a essere stanchi di una storia riuscita, ma spolpata fino all'ultima goccia possibile. La telenovela che ha tenuto in piedi questa lunghissima edizione del reality che si avvia alla conclusione, pare avere perso definitivamente forza a un passo dall'ultima puntata. Con un surreale videomessaggio introduttivo Belli si preannuncia a Soleil per l'ennesimo chiarimento, i due discutono attraverso un vetro, lui prova a convincerla di qualcosa e lei non ne vuole sapere.

Al di là dei dettagli irrilevanti, è con la 47esima puntata del Grande Fratello Vip che sembra essersi chiuso il triangolo amoroso con Soleil e Delia Duran, che in alcune settimane è riuscito a perforare la bolla del pubblico abituale del reality ed arrivare a interessare la critica, motivo l'ostinazione con la quale gli autori del programma hanno sezionato e sfruttato ogni frammento possibile di questa storia, con svolte e curve a gomito che sono andate ben oltre i limiti della credibilità. Eppure sempre avvincente e appassionante, pure quando è diventata paradossale.

Ci hanno guadagnato tutti, dal programma ai protagonisti. Alex Belli ne esce personaggio, qualunque cosa si pensi del personaggio stesso. Delia Duran può giocarsi la vittoria finale nel programma non avendoci perso molto, Soleil Sorge esce bene da un altro reality, forse con qualche ambizione per fare altro. Ci ha guadagnato il programma, che proprio grazie a questa storia ha portato a casa dati di ascolti decisamente alti a confronto con le aspettative.

Chissà se la vicenda Belli-Soleil-Delia avrà dei sequel o si spegnerà con la calata di sipario alla fine di questa edizione. Fatto sta che stasera era troppo, la gag non stava più in piedi e tutti parevano stanchi, pubblico compreso.