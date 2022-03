Davide e Lulu si scontrano, Giucas Casella si rimangia le parole sulla Selassie Scontro in diretta tra Lulu Selassie e Davide Silvestri mentre Alfonso Signorini sbugiarda Giucas Casella: “Perché ti rimangi le parole?”.

Lulu Selassie e Davide Silvestri si scontrano nella stanza del super led nel corso della puntata del 7 marzo, la terzultima prima del gran finale del Grande Fratello Vip. Tra i due non c'è più intesa, anzi sono apertamente in crisi nera. Dopo aver riassunto il tema della settimana, con i due che se ne sono dette di ogni, si scontrano in diretta. Davide le ha dato della bugiarda, della capricciosa e della doppiogiochista.

Le motivazioni di Davide

Davide spiega: "Io ho voluto crederci nel suo rapporto, anche nel rispetto di Manuel, perché a lui ci tengo molto. Mi sono sentito di prendere la sua protezione quando la vedevo sola, però quando mi ha dato dell'infame durante la puntata, io non ho voluto scusarla ma comprenderla. Questo non vuol dire che mi andava bene quello che ha detto. Le ho lanciato qualche battutina e comunque non volevo farlo in diretta, volevo chiarirmi in privato". E ancora: "Tu giudichi le altre persone e quando qualcuno si permette di giudicare minimamente un aspetto, tu non vuoi portare rispetto agli altri. Nei rapporti, bisogna essere sinceri e sentirsi alla pari".

Le motivazioni di Lulu

Queste le motivazioni di Lulu: "Tu ce l'hai con me perché ti ho nominato ma io ti ho nominato perché ero obbligata. Sei l'unica persona perché tra tutte le persone che posso votare, è l'ultima persona che io cerco quando ho un problema. È falso perché mi ha dato cose che non mi appartengono. Non sono bugiarda manco per niente. Sono capricciosa? E quindi? Non è che siamo in caserma, non siamo in collegio".

Il caso Giucas Casella

Scoppia anche il caso Giucas Casella. Perché nel rvm lo abbiamo visto parlare male proprio di Lulu Selassie: "Non vincerà perché ha fatto harakiri". Ma quando in diretta viene stuzzicato proprio da Alfonso Signorini, Giucas si rimangia tutto: "Per me può vincere". E allora perché hai detto il contrario, fa notare giustamente il conduttore.