Matteo Ranieri su Federica Aversano: “Uscirebbe con Riccardo Guarnieri? Fiero della mia scelta” Matteo Ranieri replica alle frecciatine di Federica Aversano, la sua ex corteggiatrice a Uomini e Donne, la non scelta. L’ex tronista non dà importanza a ciò che scrive, ma dopo le parole lette sull’interesse per Riccardo Guarnieri ha commentato: “Sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta”

Matteo Ranieri risponde alle frecciatine di Federica Aversano, la sua ex corteggiatrice, la sua non-scelta. L'ex tronista di Uomini e Donne, oggi felicemente fidanzato con Valeria Cardone conosciuta nel dating show, ha seguito le ultime dichiarazioni della sua ormai vecchia conoscenza fatte sul suo conto che aveva raccontato di aver scoperto – attraverso i social – un altro ragazzo rispetto a quello che aveva conosciuto nel programma. Poi confessò di provare interesse per Riccardo Guarnieri, nonostante fosse "coinvolto" ancora nella relazione con Ida Platano. "Alla signorina Aversano direi…": Matteo a Uomini e Donne Magazine ha replicato alla napoletana partendo con queste parole.

Matteo Ranieri risponde a Federica Aversano

Federica Aversano ha scoperto un altro Matteo – attraverso i social – una volta terminato il programma che li ha fatti conoscere. L'ex tronista, alla domanda sulla sua ormai vecchia conoscenza, non ha perso tempo per replicare a tono:

Alla signorina Aversano direi che mi mostro sui social come sono nella realtà e se ha scoperto un altro me forse era distratta durante il trono. Io sono rimasto male per alcuni suoi post che mi sono stati inviati. Vorrei chiarire che non ho mai detto che non uso i social, per poi usarli, ma non mi piace chi invece di alzare la cornetta e chiamare, mette i post su Instagram, come ha fatto lei dopo la scelta.

Il Ranieri ha proseguito, spiegando anche che i suoi genitori non hanno mai avuto nulla contro lei, a differenza di quanto alluse l'ex corteggiatrice. "Ricordo un post in cui alludeva che il motivo della sua non scelta sarebbero stati i miei genitori che invece, poverini, hanno sempre detto che è una bravissima ragazza. Anche le frecciatine che ogni tanto arrivano a me e Valeria non mi toccano, voglio chiarirlo. Tutto quello che volevo dirle gliel'ho detto nel programma" ha aggiunto.

Il commento sull'interesse di Federica per Riccardo Guarnieri

Infine, Matteo Ranieri ha commentato la confessione fatta da Federica Aversano al Magazine di Uomini e Donne nella quale ha rivelato di provare un interesse per Riccardo Guarnieri, nonostante sia ancora "coinvolto" nella storia con Ida Platano. "È un bell'uomo, mi piace. Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me" disse. E queste parole non sono piaciute a Matteo Ranieri che le ha commentate così: