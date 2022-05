Uomini e Donne, Federica Aversano ricambia l’interesse per Riccardo Guarnieri: “Mi piace” Federica Aversano “ricambia” l’interesse per Riccardo Guanieri: il Cavaliere di Uomini e Donne – in una passata intervista – confessò di essere attratto da lei, ora è la non-scelta di Matteo Ranieri a parlare. “L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”.

Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di un riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, quest'ultimo da poco ritornato nel dating show. Il fascino del pugliese non ha scatenato reazioni solo nella sua ex fidanzata, bensì in altre Dame del parterre femminile e ora a quanto pare anche in un'ex corteggiatrice. In una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, la non-scelta di Matteo Ranieri, Federica Aversano, ha rivelato di provare un interesse per il Cavaliere.

Le parole di Federica Aversano

Federica Aversano a Uomini e Donne Magazine ha parlato di Riccardo Guarnieri che in una passata intervista mostrò interesse per l'ex corteggiatrice, essendo attratto dal suo neo sulle labbra. La casertana sembra ricambiare, ecco le sue parole:

È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. Se devo dire quale sia il mio prototipo, dico che guardo il ragazzo con la polo, con la camicia. Poi magari finisce malissimo due minuti dopo, com’è già successo, ma a primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto.

Il commento su Ida Platano

Nel parlare del Cavaliere del Trono Over, impossibile non citare Ida Platano. L'ex corteggiatrice, non-scelta di Matteo Ranieri, sostiene che sia la Dama a voler ritornare tra le braccia del suo ex e non viceversa: "Lui ha l'occasione per fare un passo, un gesto, ma non lo fa. Anzi sta in silenzio" ha commentato. Federica Aversano ha poi aggiunto di non provare simpatia per la Dama:

Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me (ride).

Non sa perché gli uomini che escono con Ida Platano poi si dichiarano incuriositi da lei – oltre Riccardo Guarnieri, anche Alessandro Vicinanza mostrò il suo interesse: "Non so perché ma quelli che escono con Ida si dichiarano a me, non abbiamo tanto in comune. Alessandro è un bel ragazzo ma quando parla lo sento lontano da me. Non abbiamo vite compatibili".