Matteo Ranieri e Valeria Cardone felici insieme dopo Uomini e Donne: “Sei tutto ciò che desideravo”

Ieri è andata in onda la scelta di Matteo Ranieri, il tronista che dopo un lungo percorso ha finalmente trovato l'amore. Ha deciso di abbandonare lo studio di Uomini e Donne con Valeria Cardone, la corteggiatrice ultima arrivata che sin da subito gli ha rubato il cuore. Dopo la scelta nel dating show i due innamorati hanno brindato insieme al loro amore, oggi aggiornano i loro profili Instagram per riempirli della loro nuova vita insieme.

La corteggiatrice napoletana Valeria Cardone, la scelta di Matteo Ranieri, ha dedicato un lungo messaggio d'amore al suo nuovo fidanzato conosciuto nel dating show Uomini e Donne, pubblicato su Instagram a corredo di due foto del momento speciale a cui i telespettatori hanno assistito ieri. Poi nelle IG story i due si mostrano insieme, sul letto, mentre si baciano.

“Inaspettato” come due occhi che si incrociano per la prima volta e non hanno più voglia di staccarsi. Inaspettato, come due mani che si toccano e vanno ad incastro. Inaspettato come le farfalle nello stomaco in cui non credevi più dopo quel primo bacio. Inaspettato, rendersi conto di quante emozioni si possono provare con un animo affine al nostro, indipendentemente da quanto tempo ci si conosce. Io e te.