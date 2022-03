Matteo Ranieri e Valeria Cardone brindano insieme a casa dopo la scelta a Uomini e Donne Matteo Ranieri e Valeria Cardone brindano insieme, a casa, al loro amore dopo la scelta a Uomini e Donne. Intanto Federica Aversano ringrazia i fan e ribadisce la sua delusione.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta, ha deciso di abbandonare il programma con Valeria Cardone, la corteggiatrice che sin da subito gli ha rubato il cuore. Dopo averle fatto una confessione d'amore, i due si sono baciati a lungo sotto una pioggia di petali prima di lasciare lo studio di Maria De Filippi. Negli ultimi minuti è spuntato il video in cui brindano al loro amore, mentre Federica Aversano, la non scelta, ha avuto ancora qualcosa da dire contro il tronista dopo avergli espresso già in studio, durante il confronto, tutta la sua delusione.

Matteo e Valeria dopo la scelta a Uomini e Donne

Matteo Ranieri e Valeria Carone formano la nuova coppia nata a Uomini e Donne. Attraverso il profilo Instagram del programma hanno reso pubblico il loro primo selfie scattato mentre si scambiano un tenero bacio. Inoltre, su Instagram, è spuntato un video mentre i due innamorati brindano al loro amore. "Brindiamo a noi, alla fine di questo percorso. Prima di entrare in studio ho preso una bustina di zucchero perché mi girava la testa. Il nostro percorso è stato inaspettato, quando l'ho guardato ho capito che ne valeva la pena" ha raccontato la napoletana ai microfoni di Witty. "Mi sono emozionato, ero in ansia, ma ero anche felice. Lei è arrivata in un momento in cui pensavo di andarmene. Voglio vivere nuove emozioni e condividerle con lei" ha detto Matteo. "Ho voglia di costruire qualcosa insieme" ha concluso lei.

La delusione di Federica Aversano

Federica Aversano è rimasta estremamente delusa dal comportamento di Matteo Ranieri con cui ha condiviso il lungo percorso a Uomini e Donne. "Io gli ho creduto, quando mi diceva che era confuso, era in difficoltà, è stata un'illusione mia. Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo" ha detto dopo la scelta ai microfoni di Witty. Poi su Instagram, attraverso le stories, ha scritto: