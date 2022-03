La scelta di Matteo Ranieri è Valeria Cardone, foto e video della puntata di Uomini e Donne Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta, il tronista ha deciso di abbandonare il programma con Valeria Cardone. La dichiarazione d’amore e il ‘no’ a Federica Aversano che non l’ha presa bene.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Dopo un lungo percorso arrivato dopo la rottura da Sophie Codegoni, conosciuta nel dating show, il tronista ha trovato finalmente la donna con cui condividere una storia d'amore, senza le telecamere. Federica Aversano e Valeria Cardone sono state le corteggiatrici con cui ha condiviso il lungo cammino sino alla fine: tra le due, Matteo ha deciso di lasciare il programma con Valeria.

Il no di Matteo Ranieri a Federica Aversano

Matteo Ranieri nello studio di Uomini e Donne, nel giorno della scelta, ha chiesto di vedere prima Federica Aversano. Con queste parole le ha comunicato di aver scelto Valeria e non lei:

"Ne abbiamo avuti di alti e bassi, abbiamo riso e abbiamo pianto. Mi sei piaciuta sin da subito. Penso che tutte le volte che abbiamo discusso e non ci siamo capiti è perché cercavo sicurezze in te che forse anche tu cercavi in me. Volevamo capire più, l'uno dell'altro. Poi è arrivata Valeria. Ho pensato che dovessi prendermi del tempo per capire cosa volessi di più. In quel momento il mio cuore ha fatto un nome, l'ha gridato forte, l'ho sentito bene. E quel nome non è il tuo. Ho fatto tutto con il cuore, mi sei piaciuta, mi piaci, ma non posso non ascoltare quello che penso, che sento".

Federica non ha preso bene le parole e la decisione finale del tronista nonostante abbia ammesso che se l'aspettava: "Ero convintissima della scelta, ero convinta perché per maturità sei più vicino a lei che a me e questo si vede, si è visto da subito. Io sono ostinata e quando ci tengo ce la metto tutta" ha detto prima di definirsi estremamente delusa dal suo comportamento: "Ti reputi una persona empatica, sensibile, tutte e due le volte che a me veniva da piangere, non te ne sei mai accorto. Io mi sono illusa, sei stata una delusione. Vorrei alzarmi ed abbracciarti, ma questa settimana ho pensato e ripensato e sono delusa da te. Ti auguro di crescere un pochino". La reazione della corteggiatrice non scelta ha fatto sbottare Tina Cipollari la quale si è alzata per attaccarla: "Sei un ignorante, una persona educata come hai sempre ritenuto di essere, se ne farebbe una ragione. Sei stata sempre un macigno" le ha urlato prima di lasciare lo studio.

Matteo Ranieri sceglie Valeria Cardone

Il tronista di Uomini e Donne, emozionato, ha parlato a lungo guardando negli occhi la sua Valerina, prima di comunicarle che è lei la sua scelta.

Non era scontato che una persona entrasse nel mio percorso disastroso così, non so se io l'avrei fatto. Abbiamo avuto tanti momenti belli, mi ricordo dopo il primo bacio sono arrivato a casa e mi hai ricordato i 16 anni. Ero sul letto a sorridere, poi ho letto un libro, con dietro una citazione che dice che chi è pesante, tipo me, non può fare a meno di innamorarsi di chi vola tra il fantastico e lo splendido. Il concetto è che chi è come me che trascina zaini di pietra non può fare a meno di stare bene con chi è leggero. Quando abbiamo fatto l'esterna con la pittura, l'ultima, dopo quel bacio sono andato a casa e come ti ho detto, dovevo capire come mi sentivo. Ho capito che non sarei riuscito a baciare un'altra. La mia scelta sei tu.

Dopo averle fatto indossare la catenina che le ha regalato, Valeria, senza rispondere lo ha baciato sotto una pioggia di petali e sulle note di I Will Always Love You di Whitney Houston.