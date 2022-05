Anticipazioni Uomini e Donne, svolta per Ida Platano e Riccardo Guarnieri: “Non è mai troppo tardi” Le anticipazioni di Uomini e Donne, diffuse dalla pagina “Uominiedonneclassicoeover”, svelano un colpo di scena per i percorsi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i due protagonisti del Trono Over sarebbero di nuovo molto vicini. Attenzione spoiler.

A cura di Gaia Martino

Le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano di un – nuovo – riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Da quando il pugliese è tornato nel dating show, dopo il tira e molla con Roberta Di Padua, ha iniziato a conoscere diverse donne ma in tutte le puntate al centro del suo percorso ha continuato ad essere protagonista la siciliana che – secondo gli opinionisti – sarebbe ancora innamorata di lui. Nelle ultime puntate andate in onda sembrava non esserci speranza per la ex coppia ma nelle ultime ore qualcosa sarebbe cambiato. Attenzione spoiler.

Anticipazioni Uomini e Donne, la reazione di Riccardo scioglie Ida

La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, solita a diffondere la anticipazioni delle puntate registrate in studio, fa sapere di una svolta per i percorsi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Si legge che Ida sarebbe rimasta delusa dal comportamento del Cavaliere che – per evitare fraintendimenti sul suo interesse – avrebbe deciso di non salutarla più. Quando però Maria De Filippi ha mostrato l'esterna di Veronica e Andrea, Riccardo sarebbe scoppiato a piangere prima di uscire fuori dallo studio, rincorso da Ida Platano. La reazione sarebbe arrivata dopo aver ascoltato il brano Fai Rumore di Diodato, avrebbe spiegato, "brano che gli ricorda la proposta di matrimonio che aveva fatto ad Ida", ai tempi della loro relazione. Rientrati in studio, si sarebbero commossi ballando insieme al centro dello studio.

L'invito di Riccardo per Ida

Stando alle anticipazioni, Ida durante il ballo con Riccardo gli avrebbe sussurrato: "Non è mai troppo tardi", parole che non avrebbero avuto risposta. Terminato il ballo, la siciliana avrebbe chiesto al Cavaliere risposte, ma senza risultati: per questo motivo avrebbe lasciato lo studio, rincorsa da Riccardo con cui avrebbe discusso. Dopo essere rientrati si sarebbe acceso un dibattito con Armando Incarnato e Tina Cipollari: entrambi avrebbero capito che si tratti di una questione di orgoglio per il Guarnieri. Infine, si legge tra le stories di Uominiedonneclassicoeover, Riccardo avrebbe invitato Ida a cena e lei avrebbe accettato.