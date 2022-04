“Ida sei ancora attratta da Riccardo?”, Tina insiste sul ritorno di fiamma a Uomini e Donne Ida Platano conferma di essersi riavvicinata al suo ex Riccardo Guarnieri. “Le è tornato il sorriso, è da tempo che non era così felice”, commentano gli opinionisti.

A cura di Giulia Turco

Ida Platano sembra aver ritrovato il sorriso dopo il ravvicinamento a Riccardo Guarnieri. Le puntate in onda subito dopo la pausa pasquale di Uomini e Donne hanno sancito un vero e proprio ritorno di fiamma inaspettato, quello della dama bresciana con il suo ex corteggiatore. Scartata la conoscenza con Alessandro Vicinanza e con Ilie dal quale non era attratta fisicamente, Ida si sarebbe ritrovata ancora una volta vicina a Riccardo, riscoprendo il piacere della complicità che li lega. Nella puntata in onda mercoledì 20 aprile, l'opinionista Tina Cipollari continua a mettere il dito nella piaga.

Tina Cipollari prende di mira Ida Platano

Durante un ballo, Tina Cipollari nota una certa vicinanza tra Ida e Riccardo, che in effetti da qualche tempo si sono riavvicinati. "Sarei curiosa di sapere cosa si stavano dicendo", commenta Tina, "a lei è tornato il sorriso, guarda". La dama in effetti non riesce a smettere di ridere. L'opinionista dunque incalza: "Ma ti piace ancora lui? Sei attratta?". Mentre Gianni Sperti commenta: "È tanto tempo che non la vedo ridere così, è felice". Ida non può che ammettere la verità. "Un anno fa ci siamo lasciati male in questo studio. Da allora fuori non ci siamo più visti, né sentiti. Da qualche tempo ci siamo ritrovati a parlare e questo mi fa stare bene, tra noi c'era qualcosa di non risolto".

La complicità ritrovata di Ida e Riccardo

Nella puntata di martedì 19 aprile i due avevano messo in chiaro le loro intenzioni di tornare a frequentarsi. “Siete ridicoli”, ha commentato Tina Cipollari dopo che il Guarnieri ha deciso di chiudere con la nuova dama Gloria, con la quale non avrebbe funzionato. “C’è stata una proposta di matrimonio, chi se lo dimentica”, ha ricordato Ida a proposto della loro storia. Non se l’è bevuta affatto l’opinionista che li ha presi di mira senza mezzi termini: “Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello".