Ritorno di fiamma per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Tina li distrugge: “Fate pena” Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornano a occupare il centro della scena a Uomini e Donne. Tina Cipollari li distrugge.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono tornati a parlarsi e incontrarsi a Uomini e Donne. Sembra un vero e proprio ritorno di fiamma che ha fatto discutere e parlare in puntata, oggi 19 aprile. Tina Cipollari non le ha mandate a dire: "Siete ridicoli". Riccardo ha chiuso la conoscenza con Gloria ed è tornato alla carica, anche se lui ha spiegato che vuole solo vivere una seconda conoscenza. Il filmato però mostra grande sintonia.

La grande complicità

"C'è stata una promessa di matrimonio, chi se lo dimentica", dice Ida. La grande complicità tra Riccardo e Ida non passa inosservata. È ritorno di fiamma a "Uomini e Donne": "Sarebbe bello farci una chiacchierata. È scivolato tutto, ho pensato che sarebbe bello farci una chiacchierata fuori da qui, non ci è mai riuscito. Mi farebbe piacere". Ida Platano: "È un invito a cena?". Una sintonia incredibile. Riccardo e Ida scherzano continuamente e fanno parlare anche in studio. "Forse stiamo ridendo più adesso", dice Ida, "che quando stavamo assieme".

La reazione di Tina Cipollari

Tina Cipollari non ha apprezzato: Finalmente è finita questa pagliacciata, perché penso che abbiamo assistito a una pagliacciata. Se vi piacete ancora, se questo è un amore perché prendi in giro Gloria? Mi ricredo, Riccardo, su quello che ho detto quando sei entrato qui per la prima volta. Lei ti tocca, con gli occhi lucidi, ma che pagliacciata è mai questa? Siete persone adulte?". Riccardo Guarnieri chiede rispetto: "Sta passando un messaggio sbagliato perché io e Ida siamo stati assieme tanti anni". Tina Cipollari è lapidaria: "Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello".

Gianni Sperti li difende

Gianni Sperti però li difende: "Ma perché devi parlare così di loro? Io penso che la loro emozione era reale". Ci sono state delle reazioni anche del pubblico, come Alessandro corteggiatore di Ida: "Sta prendendo in giro Gloria". Gloria, però, conferma: "Me lo aveva detto e io ci ho visto solo una simpatia tra voi e nient'altro".