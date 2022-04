Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne: le anticipazioni svelano la reazione di Ida Platano Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano un colpo di scena. È tornato Riccardo Guarnieri. Ecco quale è stata la reazione della sua ex Ida Platano.

Riccardo Guarnier e Ida Platano

Colpo di scena a Uomini e Donne. Le anticipazioni diffuse dal sito IlVicoloDelleNews hanno svelato un inaspettato ritorno. Nella registrazione realizzata venerdì 1 aprile, è tornato Riccardo Guarnieri. E no, non si è trattato di un Pesce d'Aprile dato che nella successiva registrazione, fatta il 3 aprile, è andata in onda la prima esterna del cavaliere del Trono Over. La reazione di Ida Platano non si è fatta attendere.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne fatta venerdì 1 aprile, si è presentato in studio una vecchia conoscenza del programma. È tornato Riccardo Guarnieri, che nelle precedenti puntate del people show di Maria De Filippi era stato protagonista di una tormentata storia d'amore con Ida Platano e di un tira e molla con Roberta Di Padua. Ma come ha reagito Ida Platano al suo ingresso in studio? Stando alle anticipazioni, la dama sarebbe apparsa emozionata nel rivedere il suo ex compagno. Poi avrebbero ballato insieme.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano ai tempi della loro relazione

La prima esterna di Riccardo, Ida andò dallo psicologo per dimenticarlo

Ricordiamo che Maria De Filippi, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, ha svelato che dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha affrontato un percorso di un anno con uno psicologo per superare la cosa e ritrovare la serenità:

"Lei, dopo la storia con Riccardo, ha avuto bisogno di un aiuto per tanti anni. Per un anno è andata a cercare di farsi aiutare per capire come è fatta. L'ha capito. Prima di legarsi di nuovo così in un attimo, ci pensa 20 volte. Mi sembra giusto, altrimenti cosa ci è andata a fare in analisi per un anno?".

A quanto pare, Riccardo Guarnieri non sarebbe tornato a Uomini e Donne per provare a ricostruire il rapporto con Ida Platano. Al contrario, avrebbe già fatto la prima esterna con un'altra donna del parterre femminile. Dato che il loro primo incontro fuori dallo studio sarebbe andato bene, avrebbero deciso di frequentarsi. Ida Platano riuscirà a gestire tutto questo?