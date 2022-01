GFVip, Jessica a Sophie e Alessandro: “Se non fossi stata tua amica, mi sarei già presa Basciano” Nella liason amorosa tra Sophie e Alessandro, l’elemento “disturbante” della Selassié finisce per essere la vera ed unica nota di colore. Le frecciatine piccate con le quali pungola i due “piccioncini” non accennano a fermarsi.

A cura di Giulia Turco

Nella casa del Grande Fratello Vip, non si placa il triangolo tra Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassiè, etichettata come il terzo incomodo della loro storia d'amore. Se di amore si può veramente parlare, visto che Codegoni e Basciano si prendono e si mollano a più riprese. Nella coppia, l'elemento "disturbante" della Selassié finisce per essere la vera ed unica nota di colore della dinamica. Le sue frecciatine piccate con le quali pungola i due "piccioncini" non accennano a fermarsi.

Le confessioni di Jessica su Alessandro

Tutto ha il tono di uno scherzo, eppure Jessica Selassié non si risparmia di dire quello che pensa. Durante un momento a tre in cucina, Basciano ammette ironicamente davanti e Sophie di sentire la mancanza delle sue frecciatine: "Alla fine mi piacevano le tue battutine". Codegoni ammette: "Secondo me è un po' geloso". Jessica: "Lo è, mi spinge sempre verso Barù perché ha paura di cadere in tentazione", continua rincarando la dose. "Se Sophie non fosse stata una mia amica, me lo sarei presa il bel Basciano. Eccome, ci avrei lavorato molto di più". Poi, quando i toni si fanno più seri e due si ritrovano soli, Jessica confida ad Alessandro una paura che non le dà pace: "Ho paura di rimanere da sola, di trovare troppo tardi la persona giusta. Voglio farmi una famiglia, sposarmi".

Sophie e Alessandro, a che punto siamo

Mentre sembra esserci molta più attrazione tra Alessandro e la “terza incomoda” Jessica, tra l’ex tentatore e Sophie Codegoni, la love story ha sempre più i tratto di una soap opera forzata. Nel corso dell’ultima puntata lei non ha fatto altro che ribadire una frase che ormai ripetere a macchinetta: “Ci stiamo vivendo…”. Lui annuisce, ma in settimana avevano vissuto momenti di scontro. Sophie è scoppiata in lacrime provando a giustificare le sue distanze: “Dobbiamo trovare quell’equilibrio che si arriva conoscendosi, con il tempo. Ho tanti limiti, tanti freni, con lui penso di non avere muri, quindi magari mi fa un po’ male quando faccio delle cose che penso siano belle e non vengono apprezzate”.