GFVip, Sophie e il suo rapporto con Alessandro Basciano: “Ho i miei limiti, spero che mi aspetti” La liaison tra Sophie Codegnoni e Alessandro Basciano attraversa alti e bassi, per questo motivo l’ex tronista prova a sviscerare i suoi dubbi rispondendo alle domande di Signorini.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie che sono nate sotto i riflettori del Grande Fratello Vip c'è quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due non hanno mai nascosto una reciproca attrazione e, infatti, da subito hanno iniziato ad essere complici e il loro feeling si è accentuato con il passare delle settimane, ma negli ultimi giorni l'ex tronista di Uomini e Donne è stata pervasa da una serie di dubbi che ha provato a sviscerare anche in trasmissione rispondendo alle domande di Alfonso Signorini.

La confessione di Sophie

Secondo il conduttore di Canale 5, infatti, Alessandro e Sophie sono molto più complici quando le telecamere sembrano non riprenderli e a questo proposito, è proprio lei a rispondere: "Di notte è come se fossimo solo io e lui, siamo più intimi, dico delle cose che magari alla luce del sole non mi viene da dirgli". Basciano dice la sua: "Si potrebbe star bene anche di giorno, abbiamo un po’ paura di questa parola, di innamorarci, quando siamo da soli viviamo tutt’altra cosa". Riprendendo la parola Sophie cerca di entrare più nel profondo della questione, spiegando cos'è che nei giorni scorsi l'ha fatta allontanare dalla sua metà: "

Stiamo cercando di trovare un equilibrio, abbiamo costatano questo problema. La situazione è che stiamo in un momento in cui ci stiamo vivendo, lui non sa fino a dove può spingersi, dobbiamo trovare quell’equilibrio che si arriva conoscendosi, con il tempo. Ho tanti limiti, tanti freni, con lui penso di non avere muri, quindi magari mi fa un po’ male quando faccio delle cose che penso siano belle e non vengono apprezzate.

Jessica Selassié e il suo rapporto con Basciano

Sulla coppia, però, sembra aleggiare la presenza di Jessica Selassié, che aveva inizialmente manifestato un interesse nei confronti del bel tentatore, ma poi aveva lasciato campo libero all'amica. Ultimamente, dopo uno scambio di battute piuttosto frequente, Sophie non ha nascosto il suo fastidio. A questo punto, quindi, è intervenuta la diretta interessata che ha dichiarato: "Dal primo giorno ho sempre avuto queste battute un po’ piccanti con Ale, il nostro rapporto è così, ignorarlo e non fare quello che io faccio normalmente, sarei falsa".