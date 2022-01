GFVip, scontri e lacrime tra Sophie e Alessandro: “Ufficialmente non stiamo più insieme” Le discussioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non accennano a placarsi. Dopo la puntata di lunedì 10 gennaio, i due battibeccano sull’andamento del loro rapporto, in cui la ex tronista di sente sempre giudicata e cosa che lui non accetta, per cui decide di mettere un punto a questa conoscenza.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata di lunedì 10 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano l'aria non è delle migliori e dopo una discussione piuttosto accesa, l'ex volto di Uomini e Donne si lascia vincere dalle lacrime dicendosi "stanca" di doversi giustificare, mentre l'ex tentatore di Temptation Island non è affatto propenso a prendersi colpe che non ritiene siano sue e decide di mettere fine a questa conoscenza.

La discussione tra Sophie e Alessandro

La prima manche di questo scontro a più riprese avviene in sauna, poco dopo la fine della puntata e i due piccioncini si confrontano animatamente su alcune questioni, come accaduto anche nelle notti precedenti. Nel corso della puntata, infatti, Sophie si è lasciata andare ad una vera e propria confessione in diretta tv, parlando apertamente del suo trasporto nei confronti di Basciano che, solo qualche giorno fa, le ha chiesto di diventare la sua fidanzata, con tanto di proposta in ginocchio. Qualcosa, però, deve aver turbato la gieffina, tanto che è l'ex tentatore a spronarla: "Non pensare al giudizio degli altri perché ti sei esposta. Allora vivi, stanca non stanca, fino a prova contraria sono io che tutte le notti ti motivo, non sei tu che lo fai con me, ma a me non me ne frega che me le dici". Queste parole hanno però infastidito la gieffina che, infatti, si è risentita del fatto che secondo quello che a tutti gli effetti sarebbe il suo fidanzato, lei non sembra supportarlo e spronarlo: "Quindi stai dicendo che non lo faccio? Non ti dico sempre Ale io sono con te, dalla tua parte?". Basciano, quindi, inizia ad infastidirsi e davanti ad alcune espressioni impettite di lei, quasi è sul punto di sbottare: "Io sono contento di motivarti, non ho bisogno di essere motivato, sono abbastanza carico. Guarda veramente, prima che mi scoccio, sei venuta te a dirmi di venire fuori a parlare, non accetti, hai un tuo pensiero, non me ne frega niente se mi parli in questo modo".

Lo sfogo di Sophie

Dopo queste parole di Basciano, quindi, Sophie si sente sconfortata e abbandona la sauna, raggiungendo il salone, dove ad accoglierla trova le amiche di sempre: Jessica Selassié, Miriana Trevisan, a cui si aggiunge anche Nathalie Caldonazzo. L'ex tronista si lascia andare ad un pianto, spiegando le motivazioni di quest'ultimo scontro:

Non ce la faccio a sentirmi sempre messa sotto giudizio, dovrebbe essere la persona che mi mette leggerezza, tranquillità, stare spensierata. Ogni volta un motivo per giudicarmi, sono andata lì tu non fai questo, tu non fai quell’altro, messa sotto giudizio anche da costantemente quando devo dare sempre giustificazioni, spiegarmi e fare, invece quando vorrei vivermi tutto con leggerezza devo stare ancora lì a giustificarmi. Non ho più la forza, non ho più voglia. Ogni volta io faccio quello e tu non lo fai, io faccio questo e tu non lo fai. Io vado avanti e lui pensa che io vado indietro. Sono vermente stanca, non ho più la forza, non pretendo che mi capisca a pieno, perché mi conosce da poco. Ma vorrei che fosse il mio posto tranquillo, sicuro, dove non sentirmi giudicata. Adesso che penso che mi sto aprendo abbastanza, non farmi sentire sbagliata.

Alessandro Basciano lascia Sophie Codeogni

Le discussioni, però, sembrano non finire: Alessandro e Sophie tornano a confrontarsi, stavolta in piscina. "Non ho veramente più la forza di fare guerre, lotte, di sentirmi giudicata" dice visibilmente stanca l'ex tronista, lasciando sbigottito il gieffino che le chiede quando mai lui l'avesse giudicata, perciò lei continua: "Invece di vedere il bello di quello che faccio, vedi costantemente quello che non faccio". Basciano, però, non ci sta e non vuole che gli siano attribuite delle colpe che sente di non aver commesso: "Perché devi puntarmi il dito, devi farmi sentire a me così, quando io tutte le notti ti motivo". Sophie prova a spiegargli il suo stato d'animo, sottolineando il fatto che dopo quattro mesi di reality, avverte una certa pressione e confusione, per cui essere sottoposta costantemente a nuovi giudizi non è qualcosa che riesce a tollerare:

Allora significa che non devi più relazionarti con me, che non devi più affrontare questa conoscenza con me. Allora basta non mi parlare più, allora io ti dico che ufficialmente io e te non stiamo giù insieme. Mi stai accusando di qualcosa che non è vero. Oh due persone che si vogliono, stanno insieme, si vogliono, si motivano sono complici, sei stanca? non hai voglia, hai mille confusioni mentali, io ti rispetto. Ma perché se sei stanca punti il dito su di me?

L'ex tentatore, piuttosto piccato, continua il suo discorso, davanti ad una Sophie sempre più esausta che, però, non sembra intenzionata a voler chiudere la loro storia: "È una relazione dove c’è una persona che ha dei limiti, e ti rispetto, perché nonostante l’attrazione, nonostante tutto, ma ce li hai e sono anche grandi. Lo percepisco quando tu stai male". La gieffina, quindi, prova a chiudere il discorso dicendo: "Io sto vivendo Ale, ma non ho la forza di parlare di quello che non ho fatto, te l’ho già detto possiamo avere una bella chimica una bella complicità ma ci sono cose che conoscendoci da poco io non posso sapere".