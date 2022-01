Lite nella notte al Gf Vip, Alessandro contro Sophie: “Fai la fenomena, non ti esponi su di noi” Alessandro Basciano ha attaccato Sophie Codegoni nella sauna del Grande Fratello Vip: “Fai la fenomena e non ti esponi mai sul nostro rapporto, hai rotto”. L’ex tronista in lacrime è stata soccorsa dalla storica nemica Soleil Sorge.

Alessandro Basciano ha attaccato Sophie Codegoni nella sauna del Grande Fratello Vip dopo la diretta turbolenta di venerdì 7 gennaio: "Fai la fenomena e non ti esponi mai sul nostro rapporto, hai rotto". L'ex tronista di Uomini e Donne ha cercato di difendersi con scarsi risultati: "Io non faccio la fenomena! Mi devi far parlare… se vuoi una persona che dice tante cose e poi a fatti non fa niente non sono io quella persona. Le parole volano… in puntata non ho detto cose brutte".

Il litigio in sauna, Sophie in lacrime

Alessandro Basciano non ha comunque accettato la sua versione e l'ha piantata in asso, lÏ in una sauna spenta, come la passione che fino a quel momento li aveva uniti. Una proposta di fidanzamento in piena regola, con tanto di dichiarazione davanti a tutti, è cosÏ che il bel Basciano aveva tentato di conquistarla per mettere un punto alla sua indecisione cronica, ma evidentemente non è bastato. La bella Sophie si dedica a lui ma cerca di tutelarsi, forse anche esponendosi il giusto su un rapporto iniziato da pochi giorni. "O confermi tutto in puntata o me ne vado da un'altra parte, in un altro letto a farmi i caz*i miei" ha chiuso il ragazzo.

Sophie soccorsa da Soleil: "Litighiamo ma ci siamo sempre"

Fatto sta, che l'ex tronista in lacrime abbandonata in una sauna vuota è stata soccorsa dalla storica nemica Soleil Sorge. Quest'ultima si è accorta che Sophie era disperata in un angolo della cabina e l'ha raggiunta per consolarla: "Se hai bisogno di un'amica, io ci sono. Tipo i fratelli/sorelle che si scannano dalla mattina alla sera ma poi sono quelli su cui puoi contare davvero" ha detto Soleil, "quando ci vediamo con le lacrime cosÏ, allora arriviamo" ha aggiunto Sophie, ricordando il momento in cui la Sorge subÏ l'ennesima botta da Alex Belli e Delia Duran.