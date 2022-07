Barù e Jessica Selassié di nuovo insieme al matrimonio di Davide Silvestri e Alessia Costantino Barù e Jessica Selassié sono stati immortalati di nuovo insieme al matrimonio di Davide Silvestri e Alessia Costantino.

Rispettando il look 'country' come voluto per il tema della cerimonia, Barù si è presentato in camicia a quadroni rossa e salopette camoscio mentre Jessica Selassié era in gonna bianca e top a quadroni. Sorrisi larghi per entrambi immortalati da un pizzaiolo che su Twitter è diventato l'eroe del giorno: "Hai messo insieme di nuovo Barù e Jessica" scrivono su Twitter, "sei il nostro eroe".

Jessica Selassié e Barù non sono tornati insieme

Jessica Selassié e Barù sono stati fotografati insieme, ma questo ovviamente non vuol dire che tra loro è cominciata di nuovo una relazione. Le cose sono ben chiare tra i due: c'è solo un'amicizia e nient'altro. Entrambi hanno un ottimo rapporto con Davide Silvestri, che infatti li ha invitati al matrimonio, così come per Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Alex Belli e Soleil Sorge, invece, non sono stati invitati: non c'è mai stato un grande rapporto con l'attore ex Grande Fratello Vip.

L'ultima volta di Barù e Jessica Selassié

Non è certo la prima volta che Barù e Jessica Selassié si sono rivisti dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip. Era già accaduto per l'inaugurazione della nuova braceria di Barù Gaetani e anche in quel caso, le loro foto insieme hanno fatto molto discutere. La coppia però si è divertita e si è lasciata andare. Le fotografie, in quel caso, sulle note di un iconico brano d'amore, l'indimenticabile "No more i Love you's" di Annie Lennox, hanno davvero tanto fatto parlare. Anche per l'inaugurazione, tra gli invitati c'era proprio Davide Silvestri e c'era anche Giucas Casella; i due sono stati l'anima della serata. E questa volta, con il matrimonio di Davide Silvestri, Jessica e Barù hanno trovato nuovamente il modo di far parlare di loro.