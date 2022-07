Davide Silvestri e Alessia Costantino sposi: le foto dell’evento, la presenza di altri Gf

Davide Silvestri e Alessia Costantino oggi sposi. L'ex Grande Fratello si è unito in matrimonio con la sua fidanzata, proprio come promesso durante una delle puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra i presenti anche le Selassié, che hanno testimoniato con foto e video.

Davide Silvestri, proprio lo scorso novembre, aveva spiegato che avrebbe voluto sposare Alessia Costantino e ora ha mentanuto la sua promessa. Al settimanale "Chi", Davide Silvestri aveva spiegato la sua sensazione riguardo alle nozze con Alessia Costantino:

Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto correndo come un pazzo per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. È un sogno che si realizza. Prima questo passo per noi non era fondamentale: ci amavamo e andava bene così. Ora il matrimonio è il nostro tutto. Un pezzo importante per comporre il puzzle della nostra famiglia. C’è una scena che so già che mi emozionerà tantissimo: lo scambio delle fedi, guardarla e dirle "Sì, lo voglio" poi mi giro e…siamo marito e moglie".

Nel corso della più recente intervista della coppia in televisione, avvenuta in una puntata di Verissimo, i due si sono raccontati con grande sincerità. Ecco le parole pronunciate nel salottino moderato da Silvia Toffanin:

Per me, lei è la più bella del mondo, la più bella di tutte e non c'era niente che mi potesse distogliere. Io non gli ho mai parlato di matrimonio, ma quel momento per me era importante. Quando glielo dirò sarà la volta più importante e grande, quello aveva un grande valore quel momento. Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all'amore. Ma la sposerò certamente, perché è una donna molto sincera, molto educata, profumatissima, bellissima, ha davvero tutto.