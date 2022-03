Davide Silvestri e Alessia Costantino a Verissimo: “Il matrimonio? C’è tempo”

Alessia Costantino è il grande amore della vita di Davide Silvestri. Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, conclusa lunedì scorso, l'attore è stato ospite di Verissimo, il programma del sabato e della domenica pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, ospitando con lui proprio la compagna. La compagna ha ammesso: "Ha fatto un grande percorso nella casa".

Alessia Costantino ha confessato di aver trovato Davide Silvestri in ottima forma, soprattutto molto lucido. Temeva, infatti, che l'esperienza di sei mesi nella casa in qualche modo potesse averlo destabilizzato.

L'ho trovato in forma e lucidissimo. Ha mantenuto un'integrità mentale. Pensavo uscisse scombussalato e invece l'ho trovato perfetto. Gelosa? No non mi ha fatto ingelosire. È il mio principe. L'ho incontrato e sono la donna più felice del mondo, sogno una famiglia con lui.

A quel punto, è toccato a Davide Silvestri raccontarsi e ha spiegato le sue impressioni sul suo rapporto.

Davide Silvestri aveva fatto una sorta di promessa di matrimonio all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Quando Alessia lo è andato a trovare, lui si è inginocchiato ai suoi piedi e infine le ha detto:

Per me, lei è la più bella del mondo, la più bella di tutte e non c'era niente che mi potesse distogliere. Io non gli ho mai parlato di matrimonio, ma quel momento per me era importante. Quando glielo dirò sarà la volta più importante e grande, quello aveva un grande valore quel momento. Essere padre? Alessia è una donna troppo bella e importante per me, vorrei che il nostro amore venga prima vissuto a pieno perché un figlio toglie spazio all'amore. Ma la sposerò certamente, perché è una donna molto sincera, molto educata, profumatissima, bellissima, ha davvero tutto.