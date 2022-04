Davide Silvestri sposerà la sua Alessia, solo due gieffini invitati alle nozze Davide Silvestri ha annunciato in anteprima al settimanale Chi le sue future nozze. L’attore ha dichiarato che vorrà al suo fianco solo due persone che hanno condiviso il percorso del Grande Fratello con lui.

A cura di Ilaria Costabile

Foto di Chi, Davide Silvestri e la fidanzata Alessia

Davide Silvestri è pronto a convolare a nozze, dopo essere arrivato ad un passo dalla vittoria del Grande Fratello Vip 6, l'ex gieffino ha raccontato sulle pagine del settimanale Chi i suoi progetti futuri che prevedono anche il coronamento del suo sogno d'amore con Alessia Costantino, la fidanzata da lui soprannominata Lilli. Un evento al quale non mancheranno anche alcuni dei compagni d'avventura del reality di Canale 5, ma a sorpresa, ce ne saranno solo due.

Il desiderio di sposarsi

Dopo due anni di convivenza, nata da una conoscenza fortuita su Instagram, Davide Silvestri è pronto a fare il grande passo che confermi quanto sia innamorato della sua Alessia e che quindi dopo l'estate è il periodo in cui hanno deciso di promettersi amore eterno. L'attore lo svela in anteprima al settimanale di Alfonso Signorini, al quale dichiara che prima della partecipazione al Grande Fratello non aveva mai pensato alle nozze:

Le nozze? Solo a Chi svelo che stiamo organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto correndo come un pazzo per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe di sposarci a luglio. Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax. Di certo tra i testimoni ci sarà mio cugino Kekko. E pensare che prima del Gf Vip io e Lilì non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio.

Ospiti nel salotto di Silvia Toffanin, i due avevano dichiarato che non avevano ancora intenzione di sposarsi e che avrebbero voluto aspettare ancora del tempo: "La sposerò di certo, ma ora meglio vivere il nostro amore" aveva affermato l'attore che, però, deve aver cambiato velocemente idea.

Gli invitati alle nozze del GF

Nonostante Davide sia stato uno dei concorrenti benvoluti da tutti, e sebbene non abbia mai litigato non nessuno, pur facendo emergere spesso le proprie opinioni, ha deciso che in un giorno così importante per la sua vita, debbano esserci solo degli amici veri, ragion per cui del suo percorso al GF ne ha scelti solo due: "Barù e Katia Ricciarelli, stop. È un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene".