Kekko dei Modà spiega perché non è entrato al GFVip per incontrare Davide Silvestri

A cura di Giulia Turco

Kekko Silvestre fa il tifo per Davide al Grande Fratello Vip, ma ammette di essere rimasto sorpreso quando il cugino ha battuto persino Soleil Sorge all’ultimo televoto conquistandosi un posto in finale. “Sono rimasto sconvolto”, ammette il frontman dei Modà in un’intervista a Casa Chi. “Davide è stato umile, come nella sua vita. Ha avuto pazienza ed è stato premiato”, spiega il cantante. Per la delusione dei fan però, Kekko ha preferito non comparire in tv nel corso del reality, ecco perché.

Kekko Silvestre lontano dalla tv

Gli inviti da parte del programma sono arrivati, eppure il cantante ha preferito rifiutare di entrare nella casa per fare una sorpresa al cugino Davide Silvestri al quale, comunque, è profondamente legato. I motivi infatti non celerebbero alcun dissapore tra i due. “Il primo motivo p legato a motivi personali, che mi hanno portato a rifiutare inviti in tv anche su altre reti. Non vado a cantare, poi vado al GFVip? Sarebbe stata una mancanza di rispetto”. Ma c’è di più. “Col senno di poi credo che potesse essere un’arma a doppio taglio per lui: avrei potuto portare i miei fan a votarlo, ma avrei potuto anche creare un’antipatia nei suoi confronti. C’è anche gente a cui non piaccio”.

Il rapporto tra Davide Silvestri e Kekko dei Modà

Kekko conferma a Casa Chi che non sarà in studio nemmeno per la finale del prossimo 14 febbraio. “Lo aspetto in hotel”, spiega a Casa Chi. Nel corso dell’esperienza al reality di Davide, il supporto da parte del cugino non è mai mancato. Il cantante ammette di aver seguito non solo ogni puntata su Canale 5, ma anche la diretta sul 55, spesso e volentieri. Lo scorso dicembre Kekko aveva inviato un video messaggio a Davide, ricordandogli il suo affetto. Davide ha spiegato in quell’occasione di essere molto grato al cugino: “Siamo sempre stato uniti, nel momento del bisogno mi ha salvato la vita”.