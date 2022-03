Davide Silvestri stufo di Alex al GF, lui: “La mia chimica artistica ha appassionato il pubblico” In un’intervista rilasciata a Casa Chi, Davide Silvestri ha parlato di Alex Belli, ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip: “Mi aveva stufato, era diventato insopportabile”. Immediata la replica dell’attore via social, che non gliele ha di certo mandate a dire.

A cura di Elisabetta Murina

Il Grande Fratello Vip è ormai finito, ma alcune dinamiche tra gli ex concorrenti sembrano destinate a continuare. È il caso di Alex Belli e Davide Silvestri, che via social non se le sono di certo mandate a dire. Tra i due all'inizio del reality era nata una bella amicizia, che però con il tempo si è trasformata in insofferenza e indifferenza, soprattutto da parte dell'ex attore di Vivere, ormai stufo del "triangolo" tra il coinquilino, Soleil Sorge e Delia Duran.

Cosa ha detto Davide Silvestri su Alex Belli

Il battibecco tra i due ex attori fuori dalla casa è iniziato con un'intervista rilasciata da Silvestri a Casa Chi, risalente al 23 marzo, nella quale ha espresso il suo pensiero sul coinquilino, precisando di non averlo mai nascosto, nemmeno davanti alle telecamere. Quando Belli ha abbandonato per la seconda volta il GF Vip, l'attore si è detto felice, ma nello stesso tempo dispiaciuto che si sia lasciato travolgere dalla situazione sentimentale con Soleil e Delia:

Ad un certo punto gli ho detto che era diventato insopportabile, quella situazione mi stava snervando e mi aveva davvero stufato. Quando se n’è andato ero contento. La parte prima era meravigliosa. Peccato che si sia perso in questa storia, mi dispiace perché prima ci siamo divertiti e abbiamo portato tanti momenti d’arte e di divertimento.

La replica di Belli

Immediata la reazione dell'attore alle parole dell'ormai ex amico. Sul suo profilo Instagram, Belli ha pubblicato una storia in cui non gliele ha di certo mandate a dire, sostenendo che è per merito della "chimica artistica" che il pubblico si è appassionato al GF per quasi cinquanta puntata e non di certo per lui: "Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me?! Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana!"