GF Vip, fuori dalla casa urlano insulti contro Davide Silvestri e Barù li gela: "Schifo"

A cura di Daniela Seclì

Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli, ma ancora c'è chi spera di cambiare le sorti del reality o di seminare zizzania andando ad urlare fuori dalla casa. A volte, però, capita di imbattersi in un uomo con le idee chiare come Barù, che non ha alcuna intenzione di lasciarsi influenzare dalle urla di perfetti sconosciuti. Ecco cosa è successo in queste ore nel reality.

Cosa hanno urlato fuori dalla casa del GF Vip

Alcune ragazze si sono prese la briga di andare nei pressi della casa del Grande Fratello Vip a urlare: "Barù, attento a Davide. Soleil bugiarda, Davide è falso". In quel momento, Barù stava chiacchierando con Lulù Hailé Selassié. Si è spostato in giardino insieme a Davide Silvestri. Quest'ultimo, sentendo le urla, ha commentato: "Stai attento a Davide? Ma andate a letto, andate a dormire va". Barù, a caldo, è scoppiato a ridere e, erroneamente, ha pensato che avessero urlato: "Davide è pazzo", anziché "Davide è falso". Poi la regia ha staccato, inquadrando Jessica e poi Lulù, che parlando e cantando hanno coperto le urla di Barù in risposta alle accuse che venivano da fuori. Poco più tardi, però, il concorrente del Grande Fratello Vip ha ripreso l'argomento.

La reazione di Barù e Davide Silvestri

Barù non ha dato credito neanche per un attimo alle insinuazioni che provenivano dall'esterno. Se in un primo momento è scoppiato a ridere, subito dopo ha espresso il suo disgusto sull'accaduto: "Sto schifo… vengono anche a dirmi di stare attento a te". Davide Silvestri ha invitato le ragazze che hanno urlato contro di lui a stare a casa, anziché sprecare così il loro tempo: "Ma andate a casa. Statevene a casa vostra che è meglio". Intanto, mancano solo due puntate alla finale del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì 14 marzo. Presto conosceremo il vincitore di questa edizione.